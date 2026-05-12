Mersin’de ev taşımacılığı yapan işçiler greve çıktı, kazandı

Mersin’de ev taşımacılığı sektöründe çalışan işçiler, ücret artış taleplerinin karşılanması için 10 Mayıs'ta Güvencesiz İşçiler Derneği’nde (GİŞ-DER) işveren temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantıda taraflar arasında uzlaşma sağlanamayınca işçiler, dernek önünde açıklama yaparak süresiz greve çıktıklarını duyurdu.

MA'nın aktardığına göre burada konuşan GİŞ-DER Mersin Şube Başkanı Nurettin Özdemir, taşıma işçilerinin ağır çalışma koşulları altında emek verdiğini belirterek, “İşçiler, 50-60 kilogramlık eşyaları 10-11 kat yukarı taşıyor. Buna rağmen aldıkları ücretler insanca yaşam koşullarının çok altında” dedi.

Ücret konusunda çözüm bulmak amacıyla daha önce 164 firma ile iletişime geçtiklerini aktaran Özdemir, bunlardan yalnızca 36’sının görüşmelere katıldığını söyledi. Görüşmelerde taban ücrette anlaşıldığını fakat daha sonra bazı firmaların itiraz ettiğini kaydetti.

Özdemir, “Hiçbir firmanın yanında değiliz. Amacımız işçiyle işvereni ortak bir noktada buluşturmak. 1 Mayıs’ta bir protokol imzalanmasını istedik. Ancak bugün gelinen noktada bazı firmalar geri adım atıyor. Greve gidiyoruz ama hala çağrımız geçerlidir; gelin masada anlaşalım. Sorumluluk, uzlaşmaya yanaşmayanlardadır” diye belirtti. Ekonomik krize dikkat çeken Özdemir, işçilerin geçim sıkıntısı yaşadığını belirterek, “Kiralar 35 bin TL’ye dayanmış durumda. İşçilerin aileleri, çocukları var. Bu insanlar nasıl geçinecek?” diye sordu.

Grev kararı alındıktan bir gün sonra işçi ve işverenler arasında bir görüşme daha oldu.

Yapılan toplantıda işverenler, işçilerin istediği ücret konusunda mutabakata varıldı. Bunu üzerine işçiler grevini sonlandırma kararı aldı.

