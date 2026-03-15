Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne operasyon: 20 gözaltı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının, "ihaleye fesat karıştırma", "rüşvet", "resmi belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" suçlamasıyla başlattığı soruşturmada yeni isimler gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 11 Mart'ta düzenlenen operasyonda Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü D. U. ve 2 şirket sahibinin de olduğu 7 şüphelinin yakalanmasının ardından sabah saatlerinde polis bir operasyon daha yaptı.

Aralarında Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının da yer aldığı 20 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 27'ye yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 1'i serbest bırakıldı, D.U. ve bazı belediye çalışanlarının aralarında yer aldığı 26 kişi ise adliyeye sevk edildi.

Soruşturma süreci Mali Suçları Araştırma Kurulunun incelemesinde Özel Kalem Müdürü D.U. ve yakınlarının mal varlıklarında dikkati çekici artış olduğu, edinilen taşınmazların bedellerinin üçüncü kişiler ve firmalar tarafından ödendiği, bu firmaların banka hesaplarına ise Büyükşehir Belediyesinden para girişlerinin bulunduğunun belirlendiği gerekçesiyle soruşturma başlatılmış, belediyeden firmalara aktarılan paraların, D.U. ve yakınlarının adına tescil edilen taşınmazların ödemelerinde kullanıldığı öne sürülmüştü. İncelemede, Büyükşehir Belediyesine doğrudan temin yöntemiyle mal ve hizmet alımı yapılmış gibi gösterilerek bir firmaya ödeme yapıldığı ve bu yöntemle 16 milyon liralık kamu zararına neden olunduğu saptanmıştı. Yapılan tespitler sonrası polis ekiplerince 11 Mart'ta gözaltına alınan 7 şüphelinin evlerinde ve Büyükşehir Belediyesinin Akdeniz ilçesindeki binasında arama yapılmış, 21 taşınmaz, 3 araç ve 1 deniz aracına el konulmuştu.

(HA)