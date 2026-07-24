Meksika’da 50 günde beş gazeteci öldürüldü

*Gazeteciler arasında kaçırılarak öldürülen editör Roxana Berenice Guzmán Rodríguez, devlet koruma programı altındayken vurularak öldürülen Luis Ángel López Valdez, işkence edilerek öldürülen çevre gazetecisi Manuel Alejandro Serna, 13 yaşındaki oğlunun yanında infaz edilen Josué Martínez Contreras ve valiye yönelik eleştirel yazısının ertesi günü öldürülen Francisco Alejandro Leyva Aguilar bulunuyor. Organize suç örgütleri, yolsuzluk, çevre tahribatı ve yerel yönetim ihlallerini haberleştiren gazeteciler hedef alınıyor. Öldürülen gazetecilerin çoğu daha önce ölüm tehdidi almış, koruma talepleri karşılıksız kalmıştı.

*Meksika'da 2 Haziran ile 22 Temmuz tarihleri arasındaki 50 günlük sürede beş gazeteci düzenlenen silahlı saldırılar sonucu öldürüldü. 2026 yılı başından itibaren ülkede öldürülen gazeteci sayısı yediye ulaştı.

Basın çalışanları için dünyanın en tehlikeli ülkelerinden biri olan Meksika’da şiddet sarmalı devam ediyor.

Ülkede 2 Haziran ile 22 Temmuz tarihleri arasındaki 50 günlük sürede beş gazeteci düzenlenen saldırılar sonucu yaşamını yitirdi. Bu son cinayetlerle birlikte, 2026 yılının başından itibaren Meksika’da öldürülen gazeteci sayısı yediye yükseldi.

MA’daki habere göre, organize suç örgütleri, yolsuzluk, çevre tahribatı ve yerel yönetim ihlallerine odaklanan gazeteciler hedef alındı. Öldürülen beş gazeteciden üçünün önce defalarca ölüm tehdidi aldığı, bir gazetecinin ise devlet koruması altındayken vurulduğu kaydedildi.

Kaçırılan editörün kalıntıları bulundu

Pulso Informativo del Sureste haber sitesinin editörü 32 yaşındaki Roxana Berenice Guzmán Rodríguez, 2 Haziran’da Veracruz eyaletine bağlı Nanchital kentindeki evinden silahlı kişilerce kaçırıldı.

Aramalar sonucunda gazetecinin vücut kalıntılarına Moloacán’da ulaşıldı ve kimliği 3 Temmuz'da yapılan DNA testiyle tespit edildi. Soruşturmada, aralarında çetelere lojistik destek sağlayan dört belediye polisinin de yer aldığı sekiz kişi tutuklandı.

Koruma programındaki gazeteci aracında vuruldu

Vanguardia de Veracruz muhabiri ve Policiaco Veracruzano yayın yönetmeni 33 yaşındaki Luis Ángel López Valdez, 11 Haziran’da Poza Rica kentinde seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Ocak ayında meslektaşı Carlos Leonardo Ramírez Castro’nun katledilmesinin ardından devletin gazetecileri koruma programına alınan López Valdez, koruma tedbirleri altındayken öldürüldü.

İşkence gören çevre gazetecisi ölü bulundu

Guerrero eyaletinde bağımsız olarak çevre ve şirket usulsüzlükleri üzerine haberler yapan 39 yaşındaki Manuel Alejandro Serna, 20 Haziran’da kayboldu. İşkence izleri taşıyan cansız bedenine 22 Haziran’da ulaşıldı; resmi doğrulama ise 3 Temmuz’da yapıldı. Serna’nın kaybolmadan önce aldığı ölüm tehditlerini kamuoyuna duyurduğu ancak devlet tarafından hiçbir koruma tedbirinin sağlanmadığı öğrenildi.

13 Yaşındaki oğlunun yanında infaz edildi

Noticias San Martín Texmelucan kurucusu ve genel yayın yönetmeni Josué Martínez Contreras (39), 16 Temmuz sabahı Puebla eyaletindeki evinin yakınlarında motosikletli saldırganlar tarafından vurularak öldürüldü. Martínez, 13 yaşındaki oğlunun gözleri önünde katledildi. Yerel yönetim usulsüzlüklerini haberleştiren gazeteci, 2025 yılından bu yana tehdit altındaydı.

Eleştirel yazısından bir gün sonra öldürüldü

30 yıllık gazeteci Francisco Alejandro Leyva Aguilar (60), 22 Temmuz’da Oaxaca eyaletine bağlı San Pablo Etla’da bir restoranda silahlı saldırıya uğradı. El Zumbido del Moscardón başlıklı köşesinde siyasi yolsuzlukları kaleme alan Leyva, öldürülmeden bir gün önce Oaxaca Valisi Salomón Jara yönetimini sert bir dille eleştirmişti. Leyva’nın 2025 yılında resmi makamlara koruma talebiyle başvurduğu ancak talebinin karşılıksız bırakıldığı kaydedildi.

Son 50 Günde Öldürülen Gazeteciler

*Roxana Berenice Guzmán Rodríguez (32): Pulso Informativo del Sureste editörü. 2 Haziran'da kaçırıldı, 3 Temmuz'da cansız bedeninin kaldığı doğrulandı.

*Luis Ángel López Valdez (33): Vanguardia de Veracruz muhabiri. Koruma altında olmasına rağmen 11 Haziran'da aracında vuruldu.

*Manuel Alejandro Serna (39): Bağımsız çevre gazetecisi. Tehdit bildirimine rağmen korunmadı; 20 Haziran'da kayboldu, 22 Haziran'da işkence edilmiş bedeni bulundu.

*Josué Martínez Contreras (39): Noticias San Martín Texmelucan Genel Yayın Yönetmeni. 16 Temmuz'da oğlunun yanında silahlı saldırıyla katledildi.

*Francisco Alejandro Leyva Aguilar (60): El Zumbido del Moscardón yazarı. Vali yönetimini eleştiren yazısının ertesi günü, 22 Temmuz'da Oaxaca'da infaz edildi.

(EMK)