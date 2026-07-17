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YT: Yayın Tarihi: 17.07.2026 16:32 17 Temmuz 2026 16:32
 ~  SG: Son Güncelleme: 17.07.2026 16:37 17 Temmuz 2026 16:37
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Mehmet Akif Ersoy hakim karşısına çıkacak

Ersoy ve diğer sanıklar, 10 Eylül’de İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hâkim karşısına çıkacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Mehmet Akif Ersoy hakim karşısına çıkacak
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*Eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve 7 sanık hakkında ikinci kez hazırlanan iddianame kabul edildi ve ilk duruşma 10 Eylül'de İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak. İlk iddianame eksiklikler nedeniyle savcılığa iade edilmişti.

*7 aydır tutuklu olan Ersoy'un avukatı, kamu düzeni ve tarafların özel hayatının korunması gerekçesiyle duruşmanın kapalı yapılmasını talep etti.

*İddianamede Ersoy'un suç örgütü kurma ve yönetme, 11 kez nitelikli cinsel saldırı, uyuşturucu ticareti ve kullanımını kolaylaştırma suçlarından 266 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması isteniyor.

Eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile 7 sanık hakkında ikinci kez hazırlanan iddianamenin kabul edilmesinin ardından ilk duruşma tarihi belli oldu.

Ersoy ve diğer sanıklar, 10 Eylül’de İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hâkim karşısına çıkacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlanan ilk iddianame, eksiklikler bulunduğu gerekçesiyle İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından savcılığa iade edilmişti. Eksikliklerin giderilmesinin ardından yeniden düzenlenen iddianame geçen hafta kabul edilmişti.

Cumhuriyet'in haberine göre, 7 aydır tutuklu bulunan ve hazırlanan iddianamede hakkında 266 yıla kadar hapis cezası talep edilen Ersoy’un avukatı, davaya bakan mahkemeye dilekçe sunarak duruşmanın kapalı (gizli) yapılmasını talep etti.

Gerekçe olarak da; “Duruşmanın açık yapılması halinde telafisi imkânsız mağduriyetler ve kamu düzeninin bozulması tehlikesi mevcuttur” denildi.

Dilekçede ayrıca, “Yargılama konusu olay ve dosya kapsamı değerlendirildiğinde; kamu güvenliği, genel ahlak ve tarafların özel hayatının gizliliği hususlarının korunması zorunluluğu doğmuştur” denildi. Mahkemenin bu talebi kabul etmesi halinde duruşmalara izleyici ve basın mensupları alınmayacak.

*İddianamede Ersoy’un “suç örgütü kurma ve yönetme”, 11 kez “nitelikli cinsel saldırı”, “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” ve “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma” suçlarından 266 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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