Marmaris Belediyesi’ne gece yarısı operasyonu: 3 kişi gözaltında

Muğla’nın Marmaris ilçesinde polis, Marmaris Belediyesi’ne yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Yetkililer, kamu görevlilerinin imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yaptığı ve bu işlemler karşılığında maddi çıkar sağladığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

İddiaya göre soruşturma, İmar Müdürlüğü’nde görev yapan bir personelin 26 Mart’ta 4 bin dolar rüşvet aldığı öne sürülünce genişledi. Bunun üzerine polis ekipleri gece saat 00.00 sıralarında belediye binasının çevresine sevk edildi.

Polis, belediye binasının çevresinde güvenlik önlemi aldı. Ekipler yalnızca belediyede değil, farklı adreslerde de eş zamanlı aramalar yaptı.

Soruşturma kapsamında polis, Belediye Başkan Yardımcısı Ö.H., İmar Müdürü İ.P. ve Zabıta Müdür Vekili M.K.’yi gözaltına aldı. Soruşturmayı yürüten birimler toplam 13 kişiyi şüpheli olarak belirledi.

Şu isimler: Ö.H. (Belediye Başkan Yardımcısı), İ.P. (İmar Müdürü), V.Ç. (Mühendis), T.D. (Mühendis), T.K. (Esnaf), F.T. (Muhtar), C.C. (Mühendis), M.K. (Zabıta Müdür Vekili), M.Ş. (Serbest Meslek), F.K. (Muhasebeci), M.G. (Müteahhit), N.C. (Belediye Çalışanı) ve H.P. (Belediye Çalışanı).

Ünlü'den açıklama

Ekipler, operasyon kapsamında belediye çalışanlarını ve geçmiş dönemde belediyede görev yapan bazı isimleri de belediyeye getirdi. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyonda görev aldı.

BirGün'deki habere göre, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, belediye binasının önüne gelerek açıklama yaptı. Ünlü, makamında bulunduğunu ve soruşturmanın belediyenin kurumsal yapısını hedef almadığını söyledi.

Ünlü, “Belediyenin kurumsal kimliğiyle ilgili bir durum yok. Bazı personele yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında operasyonlar yapıldığı bilgisini aldım. Ben şu anda makamımdayım. Umarım soruşturma kısa sürede sonuçlanır. Yeni bilgi geldikçe sizlerle paylaşacağız” dedi.

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun da Acar Ünlü ile birlikte belediye önünde konuştu. Uzun, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü münferit bir soruşturma kapsamında, görevlilerin eylemlerine ilişkin delil toplamak amacıyla iş yerinde arama yapıldığını öğrendiklerini söyledi.

Uzun, soruşturma çerçevesinde ilgili kişilerin evlerinde ve başka adreslerde de aramaların sürdüğünü belirtti. Ayrıca konunun belediyenin işleyişiyle doğrudan ilgili olmadığını, yetkililerin kendilerine bu yönde bilgi verdiğini söyledi.

(EMK)