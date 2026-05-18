ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
İKLİM KRİZİ
YT: Yayın Tarihi: 18.05.2026 13:45 18 Mayıs 2026 13:45
 ~  SG: Son Güncelleme: 18.05.2026 13:45 18 Mayıs 2026 13:45
Okuma Okuma:  2 dakika

“Marmara Denizi Günü için beşinci kez kıyılarda buluşuyoruz”

Marmara Belediyeler Birliği, 8 Haziran Marmara Denizi Günü kapsamında bu yıl “Deniz Suyu Sıcaklığı” temasıyla farkındalık etkinlikleri düzenleyeceğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
“Marmara Denizi Günü için beşinci kez kıyılarda buluşuyoruz”
Adalar’dan bir görsel, (Kaynak: Canva)

Marmara Belediyeler Birliği, “#MarmaraHepimizin” çağrısıyla bu yıl beşinci kez Marmara kıyılarında farkındalık etkinlikleri düzenleyeceğini duyurdu.

Türkiye Çevre Haftası kapsamında kutlanan 8 Haziran Marmara Denizi Günü’nde bu yıl “Deniz Suyu Sıcaklığı” temasının ele alınacağı belirtildi. Açıklamada, insan kaynaklı iklim krizi ve deniz kirliliğinin deniz ekosistemi üzerindeki etkilerine dikkat çekilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Birlik, 1-14 Haziran 2026 tarihleri arasında kıyı temizliklerinden doğa yürüyüşlerine, atölyelerden sergilere kadar çeşitli etkinliklerle Marmara Denizi için farkındalık oluşturmak isteyen belediyeleri, sivil toplum kuruluşlarını, üniversiteleri, öğrenci kulüplerini ve yurttaşları ortak harekete davet etti.

Neden “Deniz Suyu Sıcaklığı”?

Marmara Denizi’nin yarı kapalı yapısı ve Akdeniz ile Karadeniz arasındaki geçiş konumu, onu sıcaklık değişimlerine karşı son derece hassas bir erken uyarı sistemi haline getiriyor.

Su sıcaklığındaki küçük oynamaların bile denizdeki biyolojik üretkenliği ve kimyasal dengeleri doğrudan etkilemesi nedeniyle bu tema, ekosistemdeki değişimleri anlamak ve doğru yönetim stratejileri geliştirmek açısından kritik bir önem taşıyor.

Karalara oranla daha geç ısınıp soğuyan denizlerdeki bu ısı artışı, bölgedeki çevresel durumun takibi için en temel fiziksel parametre olarak kabul ediliyor.

Nasıl katkı sunabilirsiniz?

  • Sosyal medyada #MarmaraDeniziGünü ve #MarmaraHepimizin etiketlerini kullanarak destek olabilir,
  • Kıyı temizlikleri, doğa yürüyüşleri, atölyeler, sergiler, paneller, açık hava etkinlikleri düzenleyebilir,
  • Deniz ekosistemini ve kıyı yaşamını onarıcı faaliyetlerle farkındalık yaratabilirsiniz. 

20 Mayıs 2026’da yapılacak olan Marmara Denizi Günü bilgilendirme webinarına kayıt olmak ve etkinliklerle ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
marmara denizi Marmara Denizi'nde kirlilik iklim krizi 8 Haziran Marmara Denizi Günü çevre kirliliği deniz sıcaklığı
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git