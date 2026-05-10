Mardin 1969 Spor 1. Lig'e yükseldi

Mardin 1969 Spor, TFF 2. Lig Play-Off Finali'nde Diyarbakır Stadyumu'nda Muşspor ile oynadığı maç sonrası 1. Lig'e çıktı.

Amedspor, Mardin 1969 Spor'u tebrik etti. Sanal medya hesabından tebrik mesajı yayımladı. Amedspor, "1. Lig’e yükselen Mardin 1969 Spor’u, futbolcularını, teknik heyetini, yönetimini ve taraftarını tebrik ederiz. Bu başarının Mardin’e ve Mardin 1969 Spor camiasına hayırlı olmasını diler, yeni sezonda başarılarının devamını dileriz" dedi.

(EMK)