Malatya’da 5 büyüklüğünde deprem: Benzeri büyüklüğünde depremler girebilir

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.20'de, merkez üssü Battalgazi olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Çevre illerde de hissedilen depremin yerin 15,59 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

"Hasar varsa artçılar bunu artırabilir"

Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, NTV canlı yayınında, 20 Mayıs tarihinde aynı bölgede 5,6 büyüklüğünde deprem olduğunu hatırlattı. Tüysüz, "Şiddetli hissedilen bir deprem ama hasar yaratmasını beklemediğimiz bir deprem olarak görülüyor. Büyük bir deprem beklentisi içinde olmadığımızı söyleyeyim" dedi.

Hasar olan binalara girilmemesi gerektiğini vurgulayan Tüysüz, "Benzeri büyüklüğünde artçı depremler girebilir. Hasar varsa artçılar bunu artırabilir" diye konuştu.

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden sonra Doğu Anadolu Bölgesi'nde çok önemli bir deprem etkinliğinin gerçekleştiğini ifade eden Tüysüz, bu depremin etkilerinin süreceğini de belirterek şunları söyledi:

”6-6,5 büyüklüğünde deprem üretecek faylar da var. Bu depremler bile 6 Şubat depremlerinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. 6 Şubat depremlerinin olduğu yerlerde kesinlikle uzun süreler depremler olmaz. Komşu faylarda gerilim bitmiyor, transfler oluyor. Bugünkü 5 büyüklüğündeki depremler yıkıcı depremler değil, hissedilen depremler.”

Naci Görür: Daha önce etkilenmiş bölge

5 büyüklüğündeki deprem sonrası Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den de açıklama geldi. X hesabından bir paylaşım yapan Görür, şunları yazdı:

"Malatya’da Gülümuşağı'nda, yaklaşık 15 km derinde 5,0 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem DAF ÜZERİNDE, kırılmamış ve daha önce etkilenmiş bölge. Geçmiş olsun"

(FY)