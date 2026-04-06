DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 06.04.2026 10:55 6 Nisan 2026 10:55
 ~  SG: Son Güncelleme: 06.04.2026 10:56 6 Nisan 2026 10:56
Okuma Okuma:  2 dakika

Maduro: Çile olmadan diriliş olmaz

ABD’nin alıkoyduğu Venezuela Devlet Başkanı, Paskalya Bayramı dolayısıyla mesaj gönderdi.

BİA Haber Merkezi

Maduro için Caracas’ta düzenlenen destek eyleminden, 2 Nisan 2026, (Fotoğraf: Anadolu Ajansı).

ABD’nin 3 Ocak 2026’da askerî müdahalede bulunarak alıkoyduğu Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, Paskalya Bayramı dolayısıyla Venezuelalılara “birlik” çağrısında bulundu.

Maduro, sosyal medya platformu X’teki hesabından yayımlattığı mesajda şöyle dedi:

“Venezuela'nın sevgili halkı, vatanımızın kız ve erkek kardeşleri, dünya halkları. Bu Diriliş Pazarı’nda (Paskalya) Cilia (eşi Cilia Flores) ve ben sevgi, barış ve umut dolu bir mesaj paylaşmak istiyoruz. Bu kutsal hafta bize çok derin bir gerçeği hatırlatıyor: Çile olmadan diriliş olmaz. Önce çarmıh, acı ve teslimiyet gelir ancak ondan sonra yeni bir hayat başlar.”

Maduro, ikinci kez hakim karşısına çıkarılmıştı

Maduro ve Cilia Flores, 26 Mart’ta New York’un Brooklyn kentinde tutulduğu Metropolitan Gözaltı Merkezi’nden alınarak Manhattan’daki mahkemeye getirilmişti.

Duruşmada, Maduro’nun New York’ta hapse atılmasına neden olan uyuşturucu kaçakçılığı iddiasındaki yasal masraflarının Venezuela hükümeti tarafından ödenmesine engel bir durumun olup olmadığı tartışılmıştı.

Maduro ve Flores’in avukatları, Venezuela hükümetinin söz konusu dava için gönderdiği paranın kullanılmasına ABD hükümeti tarafından izin verilmemesinin, Maduro’nun anayasal haklarını ihlal ettiğini savunmuştu.

Savcılık kanadı, ABD’nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Venezueladan gelen paranın, söz konusu yargılamada kullanılmayacağını öne sürerken, Yargıç Alvin Hellerstein, Güney Amerika ülkesiyle ABD hükümeti arasında yeniden diplomatik ilişkilerin başladığını, dolayısıyla Maduro’nun mahkeme masrafları için gönderilen fonların da salıverilmesi gerektiği görüşünü paylaşmıştı.

Yargıç, tartışmanın ardından herhangi bir karar açıklamadan duruşmayı sonlandırmıştı.

Öte yandan yargıç, kararını ve bir sonraki duruşmanın tarihiyle ilgili daha sonra bilgilendirme yapacağını belirtmişti.

Maduro ve Flores, mahkeme sonrası konvoy eşliğinde Metropolitan Gözaltı Merkezi’ne götürülmüştü. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Nicolás Maduro venezuela abd militarizm
