Madencilere yine polis ablukası, siyasilerden ise işçilere destek

İçişleri, Çalışma ve Enerji Bakanlıklarının garantörlüğünde 15 Mayıs’a kadar hak edişleri yatırılacağı söylenen Doruk Madencilik işçileri, ödenmeyen hakları için yeniden direnişte.

İşçiler Ankara’da Beypazarı çıkışından şirketin bağlı olduğu Yıldızlar SSS Holding’e yürümek istedi. Ancak polis engeliyle ve ablukasıyla karşılaştı.

İşçilerin bir kısmı ise yürüyüşü baypas ederek Yıldızlar SSS Holding’in Çankaya İşçi Blokları’ndaki binasının önünde toplandı. CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ işçilerin yanına gelerek direnişlerine destek verdi.

Özel: Son kuruş ödenene kadar madencilerin arkasındayız

Özgür Özel buradaki konuşmasına “Doruk Madencilik işçilerinin, Bağımsız Maden-İş’te örgütlenen, sesini yükselten arkadaşların mücadelesini hep birlikte uzun süredir takip ediyoruz. Bugün buraya, bu saate madenciler çağrı yaptılar. Biz de onların sesini hem duymak, hem de duyurmak için buraya geldik.” diyerek başladı.

Daha sonra da konuyu üç bakanlığın garantörlüğünde 15 Mayıs’a kadar ödeneceği söylenen kıdem tazminatı ve ücret alacaklarının yatırılmamasına getirdi:

“Bağımsız Maden-İş, Soma’da hakkı verilmeyen, hakkı yenilen, kazadan sonra hayatta kalanların işten çıkarılması ve verilen sözlerin tutulmaması üzerine ilk örgütlenmeyi yaptığı yer. Somalı madencilerin hakkını almak için buraya defalarca yürüdüler, yalınayak yürüdüler. Kurucu başkanları Tahir Çetin trafik kazasında hayatını kaybetti. Şimdi de Doruk Madencilik’teki 180 emekçi için mücadele ediyorlar.

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Doruk Madencilik, iktidar tarafından kayrılan, iktidara çok yakın bir şirket olan Yıldızlar SSS Holding’in işlettiği bir maden. Bu maden şirketinin 2 bin 600 maden ruhsatı cebinde. Devletten dünya kadar teşvik alıyor, kredi alıyor. Ama doğum yardımını, kaza geçirmiş bir madenciye ödenecek parayı bile zimmetine geçip işçinin hakkını vermiyor. 180 madenciye 160 milyon lira borcu olan bir şirket burası.

Doruk Madencilik işçileri Beypazarı’ndan kalktılar bir ay önce, nisan ayının ikinci yarısında ve Ankara’ya yürüdüler, yalınayak yürüdüler. Seslerini duyurdular, Meclis’e geldiler. Ankara’da parklarda yattılar, sabahladılar. 28 Nisan günü bu arkadaşlarımıza devlet söz verdi. Üç bakan kefil oldu. Dediler ki ‘Gidin, 15 Mayıs günü bütün alacaklarınız yatacak. Biz kefiliz.’ Şimdi haziran ayındayız. 15 Mayıs’ın üzerinden neredeyse üç hafta geçti, yatan bir para yok. Madencileri yine Beypazarı’ndan bu yana sokmuyorlar.”

Biz CHP olarak buradayız, TİP burada, DEM Parti burada, TKP’yi gördüm, EMEP burada, İYİ Parti’nin değerli milletvekilleri burada. Hep birlikte biz bu alın terinin karşılığı alınana kadar mücadeleye destek vereceğiz.

Erdoğan, 1 Mayıs konuşmasında ‘Madencilerin paralarını ödedik’ dedi. Onların söylediği yalan 20 televizyonda birden bütün Türkiye’ye yayılıyor. Ama gerçeklik, madenciler hakkını almadı, verilen söz tutulmadı, halen daha da yatan bir para yok. 105 madenci abluka altında şu anda orada. Buraya çeşitli yollarla dün tek başına ulaşabilen madenci arkadaşlarımız, 36 kişi de burada Yıldızlar SSS Holding’in kapısının önünde alınlarının terinin karşılığını istiyorlar.

Son sözüm şudur: Son kuruş ödenene, haklarını alana kadar hepimiz madencilerin arkasındayız. Madenciler bu parayı alacaksa kamuoyu desteğiyle alacak. Herkes emeğin, emekçinin ve madencinin arkasında dursun."

Sevda Karaca: Garantörlüğün arkasında bugün çok konuşulan "devlet aklı" vardır

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca da Doruk Madencilik işçilerinin direnişinin işçilerin ve farklı kesimlerin ortak iradesiyle büyüdüğünü söyledi.

Karaca, “Karşı güçlerin masaya oturmasını sağlayan Doruk Madencilik işçilerinin mücadelesi olduğu kadar bu memlekette sermaye düzenine ‘yeter’ diyen her kesimden insanın genciyle yaşlısıyla bu sözü birlikte söyleyenlerin birlikte irade koymasıydı” dedi.

Üç bakanlığın sürece müdahil olmasını da değerlendiren Karaca, “Üç bakanlığın garantörlüğü bunu geriye çekmek için gerçekleşmiştir. Bu garantörlüğün arkasında bugün çok konuşulan devlet aklı vardır” ifadelerini kullandı.

Karaca, Doruk Madencilik işçilerinin bu süreçte geri adım atmadığını belirterek, “Doruk Madencilik işçileri bu oyuna gelmedi” dedi.

Sendika: Son işçi hakkını alana kadar buradayız

Bağımsız Maden İş avukatı Mürsel Ünder de "Görüşmelerimizde en geç bayramdan önce bütün ödemelerin giderileceği sözü verildi. Bu sözler yerine getirilmediği takdirde tekrar alanlara geleceğimizi söyledik. Bugüne kadar şirketten kendi yaptıkları hesapları inceleyebileceğimiz bir veriye ulaşamadık. Son işçiye son ödemesi yapılasıya kadar burada kalacağız. Madencilerin tamamı 'Ben hakkımı aldım.' demeden bu iş bitmiş değildir. Bu sorunun çözümüyle ilgili çaba harcayan herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Şirket "Bugün yatırdık" dedi, sendika henüz doğrulamadı

Özel’in maden işçilerine destek vermesinin ardından Yıldızlar SSS Holding’den kamuoyuna açıklama yapıldı. Şirket açıklamasında, çalışanların maaş ve ücret kaynaklı alacaklarına ilişkin yükümlülükleri yerine getirdiğini iddia etti.

15 Mayıs 2026 tarihinde kendi talepleri doğrultusunda işten ayrılan çalışanların kıdem tazminatı ve diğer yasal haklarına ilişkin ödemelerin bugün itibarıyla tamamlandığını kaydetti.

Doruk Madencilik, son dönemde gündeme gelen konuların maaş ödemeleriyle ilgili olmadığını, işten ayrılan çalışanların yasal haklarına ilişkin idari ve mali süreçlerden ibaret olduğunu iddia etti.

Ücretlerin ödenmemesine gerekçe olarak “zorlu ekonomik koşulları” ve santral ve madencilik işletmesinin çalışmamasını gösterdi. Buna rağmen çalışanların haklarını öncelikli gördüklerini savundu.

Ancak sendikadan ücretlerin ödendiğine dair henüz bir açıklama gelmedi.

(HA)