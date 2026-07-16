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YT: Yayın Tarihi: 16.07.2026 08:03 16 Temmuz 2026 08:03
 ~  SG: Son Güncelleme: 16.07.2026 08:11 16 Temmuz 2026 08:11
Okuma Okuma:  1 dakika

Levent Üzümcü gözaltına alındı

Gözaltına ilişkin ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Levent Üzümcü gözaltına alındı
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Sanatçı Levent Üzümcü, X’te yaptığı paylaşımla gözaltına alındığını duyurdu. 

Gözaltına ilişkin ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

Oyuncu, paylaşımında "Gözaltına alınıyorum" dedi.  Sanatçının avukatları veya ilgili kurumlar tarafından yapılacak açıklamalar bekleniyor.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
levent üzümcü ifade özgürlüğü oyuncular
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