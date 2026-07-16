Levent Üzümcü gözaltına alındı
Gözaltına ilişkin ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.
Sanatçı Levent Üzümcü, X’te yaptığı paylaşımla gözaltına alındığını duyurdu.
Gözaltına alınıyorum.— Levent Üzümcü (@LeventUzumcu) July 15, 2026
Gözaltına ilişkin ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.
Oyuncu, paylaşımında "Gözaltına alınıyorum" dedi. Sanatçının avukatları veya ilgili kurumlar tarafından yapılacak açıklamalar bekleniyor.
(EMK)
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