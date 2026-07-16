Levent Üzümcü gözaltına alındı

Sanatçı Levent Üzümcü, X’te yaptığı paylaşımla gözaltına alındığını duyurdu.

Gözaltına alınıyorum. — Levent Üzümcü (@LeventUzumcu) July 15, 2026

Gözaltına ilişkin ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

Oyuncu, paylaşımında "Gözaltına alınıyorum" dedi. Sanatçının avukatları veya ilgili kurumlar tarafından yapılacak açıklamalar bekleniyor.

(EMK)