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YT: Yayın Tarihi: 04.06.2026 14:55 4 Haziran 2026 14:55
 ~  SG: Son Güncelleme: 04.06.2026 15:03 4 Haziran 2026 15:03
Okuma Okuma:  1 dakika

“Kutsal olan aile değil, onurlu bir yaşam”

Kuir Baykuş, MSGSÜ Fındıklı Kampüsü’nde 4. Onur Yürüyüşü’nü gerçekleştirdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
“Kutsal olan aile değil, onurlu bir yaşam”
Fotoğraf: Videodan ekran görüntüsü.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) 4. Onur Yürüyüşü dün (3 Haziran) Fındıklı Kampüsü’nde gerçekleştirildi.

Bu yılki yürüyüşün sloganı “Kutsal olan aile değil, onurlu bir yaşam: Poyraz’dan Arya’ya isyandayız” oldu. 

Kampüste bir araya gelen Kuir Baykuş aktivistleri ve öğrenciler, tutulduğu hapishanede geçen sene (2025) şüpheli şekilde yaşamını yitiren trans erkek Poyraz ile intihara sürüklenen trans öğrenci Arya’yı anarak, transların maruz kaldığı hak ihlallerine dikkat çekti.

Öğrenciler, bina içerisinde başladıkları eylemde “Nefrete inat yaşasın hayat” ve “Arya’nın hesabı sorulacak” sloganları eşliğinde kampüs bahçesine yürüdü. 

Üni Kuir’in aktardığına göre, yürüyüşün ardından basın açıklaması okundu.

Zaman zaman özel güvenlik birimi (ÖGB) tarafından engellenmeye çalışılan eylemde ayrıca, İsveç’teki Märsta Geri Gönderme Merkezi’nde (GGM) tutulan mülteci trans aktivist Bella Demhat için de dayanışma çağrısı yapıldı. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
mimar sinan güzel sanatlar üniversitesi Kuir Baykuş Pride 2026 onur yürüyüşü LGBTİ+ intiharları
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