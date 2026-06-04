Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) 4. Onur Yürüyüşü dün (3 Haziran) Fındıklı Kampüsü’nde gerçekleştirildi.

Bu yılki yürüyüşün sloganı “Kutsal olan aile değil, onurlu bir yaşam: Poyraz’dan Arya’ya isyandayız” oldu.

Kampüste bir araya gelen Kuir Baykuş aktivistleri ve öğrenciler, tutulduğu hapishanede geçen sene (2025) şüpheli şekilde yaşamını yitiren trans erkek Poyraz ile intihara sürüklenen trans öğrenci Arya’yı anarak, transların maruz kaldığı hak ihlallerine dikkat çekti.

Öğrenciler, bina içerisinde başladıkları eylemde “Nefrete inat yaşasın hayat” ve “Arya’nın hesabı sorulacak” sloganları eşliğinde kampüs bahçesine yürüdü.

🏳️‍🌈 “Kutsal olan aile değil, onurlu bir yaşam”



👉 Kuir Baykuş, MSGSÜ Fındıklı Kampüsü’nde 4. Onur Yürüyüşü’nü gerçekleştirdi. https://t.co/nJpvI6i0JU pic.twitter.com/45GFca33nx — bianet (@bianet_org) June 4, 2026

Üni Kuir’in aktardığına göre, yürüyüşün ardından basın açıklaması okundu.

Zaman zaman özel güvenlik birimi (ÖGB) tarafından engellenmeye çalışılan eylemde ayrıca, İsveç’teki Märsta Geri Gönderme Merkezi’nde (GGM) tutulan mülteci trans aktivist Bella Demhat için de dayanışma çağrısı yapıldı. (TY)