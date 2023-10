"Kuru Otlar Üstüne" 168 bin izleyiciye ulaştı, gişe liderliğini sürdürdü

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın son yapıtı "Kuru Otlar Üstüne", gösterime girişinin ikinci haftası sonunda yaklaşık 49 bin seyirciyle Box Office Türkiye sıralamasında liderliğini sürdürdü.

Box Office Türkiye'nin açıklamasına göre "Kuru Otlar Üstüne" 6-8 Ekim hafta sonu itibariyle 48 bin 953, gösterime girdiğinden bu yana toplam 167 bin 799 izleyiciye ulaşarak Nuri Bilge Ceylan'ın en çok izlenen filmi oldu ve "Bir Zamanlar Anadolu'da"nın önüne geçti.

"Bir Zamanlar Anadolu'da"

ve "Kuru Otlar Üstüne"

Nuri Bilge Ceylan'ın senaryo yazarı ve yönetmeni olduğu 2011 yapımı "Bir Zamanlar Anadolu'da" aynı yıl 64. Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye için yarışmış, ödülü "Yaşam Ağacı" (The Tree of Life) ile Terrence Malik alırken ikincilere verilen Büyük Ödül'ü Nuri Bilge Ceylan ve "Bisikletli Çocuk" (The Kid with a Bike) fimiyle Jean-Pierre ve Luc Dardenne paylaşmışlardı.

"Kuru Otlar Üstüne" 76. Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye sıralamasına giremedi ancak filmin baş kadın oyuncusu Merve Dizdar filmdeki performansıyla "En iyi kadın oyuncu" ödülünü kazandı.

Merve Dizdar’a Cannes Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü

"Bir Zamanlar Anadolu'da" bugüne kadar gişede toplam 161 bin izleyiciye ulaşmıştı. Böylece "Kuru Otlar Üstüne", "Bir Zamanlar Anadolu'da"nın bütün bir dönem boyunca eriştiği izleyici toplamını iki hafta içinde geride bırakmış oldu.

En çok gişe yapan filmler sıralamasında

"Kuru Otlar Üstüne"ye yer yok

Yönetmenine ve Türkiye sinemasına dünyada kazandırdığı büyük itibara ve "Kuru Otlar Üstüne" ile kendi rekorlarını çoktan aşmış olmasına karşın, Nuri Bilge Ceylan filmleri gişedeki izleyici sayısı ve hasılatı bakımından çok gerilerde.

Ceylan'ın hiçbir filmi en çok izlenen ilk 100 Türk filmi arasında yer almıyor.

En çok izlenen ilk on film

1. Recep İvedik 5 (2017) 7 milyon 437 bin 50

2. Recep İvedik 4 (2014) 7 milyon 374 bin 931

3. Düğün Dernek (2013) 6 milyon 980 bin 70

4. Fetih 1453 (2012) 6 milyon 572 bin 618

5. Müslüm (2018) 6 milyon 480 bin 563

6. Düğün Dernek 2 (2015) 6 milyon 68 bin 576

7. Ayla (2017) 5 milyon 589 bin 872

8. Bergen (2022) 5 milyon 462 bin 94

9. Aile Arasında (2017) 5 milyon 289 bin 51

10 Arif v 216 (2018) 4 milyon 968 bin 462

(AEK)