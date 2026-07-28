Kürtçe müzik dinledi gözaltına alındı, Demirtaş paylaşımı tutuklama gerekçesi oldu

İnşaat işçisi Furkan Oğlak, 11 Temmuz’da çalışmak için Kastamonu'ya doğru yola çıktı. Oğlak yolculuk sırasında Kürtçe müzik dinlediği için yolcular tarafından “terörist” söylemleriyle ırkçı saldırıya uğradı. Oğlak, daha sonra polis tarafından gözaltına alındı.

İnşaatta çalışmak için yola çıkmıştı

Mezopotamya Ajansı’ndan yer alan habere göre yaşananlara dair bilgi veren Furkan Oğlak’ın babası Bilal Oğlak, oğlunun 11 Temmuz’da inşaatta çalışmak için Kastamonu’ya gittiğini, 12 Temmuz’da da gözaltına alınıp aynı gün tutuklandığını kendilerinin ise sonradan yaşananlardan haberdar olduğunu söyledi.

Tutuklanarak Kastamonu E Tipi Cezaevi’ne konulan oğlunu görmeye gittiğini ve bu şekilde yaşananlardan haberdar olduğunu söyleyen baba Oğlak, gözaltına alındıktan sonra oğlunun yaptığı sanal medya paylaşımlarına bakıldığını, Selahattin Demirtaş, Yılmaz Güney ve sürece dair paylaşımların da suçlama konusu yapıldığını dile getirdi.

“Tecrit altında”

Baba Oğlak, "Cezaevinde siyasi tutsaklar bulunmadığı için Furkan şu anda tecrit altında tutuluyor. Açık görüş için gittiğimizde cezaevinin bize karşı yaklaşımı da kimliğimizden dolayı farklıydı" dedi.

(FY)