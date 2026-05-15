ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 15.05.2026 08:39 15 Mayıs 2026 08:39
 ~  SG: Son Güncelleme: 15.05.2026 08:44 15 Mayıs 2026 08:44
Okuma Okuma:  2 dakika

KurdFM yayına başlıyor

“Dilimizi ve kültürümüzü gurbet ellerde birlikte yaşatalım, Kürtçenin sesini Avrupa semalarına birlikte yükseltelim.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
KurdFM yayına başlıyor
Görsel: canva

15 Mayıs Kürt Dil Bayramı’nda Avrupa’da yeni bir Kürtçe radyo yayına başlıyor. Kürdistani Halklar Federasyonu (FED-GEL) bünyesinde hazırlıkları tamamlanan KurdFM, 15 Mayıs 2026 Cuma günü saat 15.15’te dinleyicileriyle buluşacak.

Radyo yönetimi, bu tarihi yayını “Kürt Dil Bayramı’nın müjdesi” olarak değerlendirirken, tüm Kürt halkına destek çağrısında bulundu.

Tüm Kürtçe radyoları buradan dinleyebilirsiniz.

KurdFM’den yapılan açıklamada, dijitalleşen dünyada ana dilin ve kültürel değerlerin korunmasının her halk için yaşamsal öneme sahip olduğu vurgulandı. Avrupa’da yaşayan Kürtler açısından Kürtçe yayın yapan medya kuruluşlarının, diaspora ile anavatan arasında güçlü bir kültürel köprü oluşturduğuna dikkat çekildi.

Yeni radyo kanalı, yalnızca müzik yayını yapan bir platform olmanın ötesinde, Avrupa’daki Kürt toplumunun sesi olmayı hedefliyor. KurdFM’de Kürt kültürü ve sanatının farklı renklerine yer verilecek; Kurmancî, Soranî ve Kirmanckî lehçelerinde programlar hazırlanacak.

MA'nın haberine göre, radyonun yayın politikası kapsamında kültürel ve sanatsal içeriklerle Kürtçenin gelişimine katkı sunulması amaçlanıyor. Özellikle Avrupa’da büyüyen Kürt çocukları ve gençlerinin kendi ana dillerini, masallarını, bilmecelerini ve halklarının tarihini duyabilecekleri bir alan oluşturulması hedefleniyor.

KurdFM’in haber yayınlarında ise hem dünyadaki hem de Kürdistan’daki gelişmelerin toplumun bakış açısıyla ele alınacağı belirtilirken, dinleyicilere doğru ve tarafsız habercilik anlayışıyla yayın yapılacağı ifade edildi.

İnternet sitesi ve mobil uygulamalar üzerinden dünyanın her yerinden dinlenebilecek olan KurdFM’in, ilerleyen dönemde yeterli destek ve dinleyici kitlesine ulaşması halinde anten frekansları üzerinden de yayın yapmayı planladığı bildirildi.

Radyo yönetimi şu çağrıyı yaptı: 

“Dilimizi ve kültürümüzü gurbet ellerde birlikte yaşatalım, Kürtçenin sesini Avrupa semalarına birlikte yükseltelim.”

15 Mayıs: Kürtçenin yaşama hakkına adanmış bir gün
15 Mayıs: Kürtçenin yaşama hakkına adanmış bir gün
17 Mayıs 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Kürtçe yayın kürtçe yayıncılık KurdFm 15 Mayıs Kürt Dil Bayramı
ilgili haberler
15 Mayıs: Kürtçenin yaşama hakkına adanmış bir gün
17 Mayıs 2025
/yazi/15-mayis-kurtcenin-yasama-hakkina-adanmis-bir-gun-307508
HAWAR VE CELADET BEDİRXAN ANISINA
15 Mayıs "Kürt Dili Bayramı" Kürtlerin yaşadığı her yerde kutlanıyor
14 Mayıs 2024
/haber/15-mayis-kurt-dili-bayrami-kurtlerin-yasadigi-her-yerde-kutlaniyor-295391
Beştaş: 15 Mayıs sabahı, uzun süren bir darbenin bitişini kutlayacağız
9 Mayıs 2023
/haber/bestas-15-mayis-sabahi-uzun-suren-bir-darbenin-bitisini-kutlayacagiz-278414
“15 Mayıs’ta çifte bayram yaşamak dileğiyle”
20 Nisan 2023
/haber/15-mayis-ta-cifte-bayram-yasamak-dilegiyle-277574
HDP: 15 Mayıs sabahı, yeni yaşamın inşasının ilk günü
13 Mart 2023
/haber/hdp-15-mayis-sabahi-yeni-yasamin-insasinin-ilk-gunu-275603
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
15 Mayıs: Kürtçenin yaşama hakkına adanmış bir gün
17 Mayıs 2025
/yazi/15-mayis-kurtcenin-yasama-hakkina-adanmis-bir-gun-307508
HAWAR VE CELADET BEDİRXAN ANISINA
15 Mayıs "Kürt Dili Bayramı" Kürtlerin yaşadığı her yerde kutlanıyor
14 Mayıs 2024
/haber/15-mayis-kurt-dili-bayrami-kurtlerin-yasadigi-her-yerde-kutlaniyor-295391
Beştaş: 15 Mayıs sabahı, uzun süren bir darbenin bitişini kutlayacağız
9 Mayıs 2023
/haber/bestas-15-mayis-sabahi-uzun-suren-bir-darbenin-bitisini-kutlayacagiz-278414
“15 Mayıs’ta çifte bayram yaşamak dileğiyle”
20 Nisan 2023
/haber/15-mayis-ta-cifte-bayram-yasamak-dilegiyle-277574
HDP: 15 Mayıs sabahı, yeni yaşamın inşasının ilk günü
13 Mart 2023
/haber/hdp-15-mayis-sabahi-yeni-yasamin-insasinin-ilk-gunu-275603
Sayfa Başına Git