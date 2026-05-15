KurdFM yayına başlıyor

15 Mayıs Kürt Dil Bayramı’nda Avrupa’da yeni bir Kürtçe radyo yayına başlıyor. Kürdistani Halklar Federasyonu (FED-GEL) bünyesinde hazırlıkları tamamlanan KurdFM, 15 Mayıs 2026 Cuma günü saat 15.15’te dinleyicileriyle buluşacak.

Radyo yönetimi, bu tarihi yayını “Kürt Dil Bayramı’nın müjdesi” olarak değerlendirirken, tüm Kürt halkına destek çağrısında bulundu.

KurdFM’den yapılan açıklamada, dijitalleşen dünyada ana dilin ve kültürel değerlerin korunmasının her halk için yaşamsal öneme sahip olduğu vurgulandı. Avrupa’da yaşayan Kürtler açısından Kürtçe yayın yapan medya kuruluşlarının, diaspora ile anavatan arasında güçlü bir kültürel köprü oluşturduğuna dikkat çekildi.

Yeni radyo kanalı, yalnızca müzik yayını yapan bir platform olmanın ötesinde, Avrupa’daki Kürt toplumunun sesi olmayı hedefliyor. KurdFM’de Kürt kültürü ve sanatının farklı renklerine yer verilecek; Kurmancî, Soranî ve Kirmanckî lehçelerinde programlar hazırlanacak.

MA'nın haberine göre, radyonun yayın politikası kapsamında kültürel ve sanatsal içeriklerle Kürtçenin gelişimine katkı sunulması amaçlanıyor. Özellikle Avrupa’da büyüyen Kürt çocukları ve gençlerinin kendi ana dillerini, masallarını, bilmecelerini ve halklarının tarihini duyabilecekleri bir alan oluşturulması hedefleniyor.

KurdFM’in haber yayınlarında ise hem dünyadaki hem de Kürdistan’daki gelişmelerin toplumun bakış açısıyla ele alınacağı belirtilirken, dinleyicilere doğru ve tarafsız habercilik anlayışıyla yayın yapılacağı ifade edildi.

İnternet sitesi ve mobil uygulamalar üzerinden dünyanın her yerinden dinlenebilecek olan KurdFM’in, ilerleyen dönemde yeterli destek ve dinleyici kitlesine ulaşması halinde anten frekansları üzerinden de yayın yapmayı planladığı bildirildi.

Radyo yönetimi şu çağrıyı yaptı:

“Dilimizi ve kültürümüzü gurbet ellerde birlikte yaşatalım, Kürtçenin sesini Avrupa semalarına birlikte yükseltelim.”

15 Mayıs: Kürtçenin yaşama hakkına adanmış bir gün

(EMK)