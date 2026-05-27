HABER
YT: Yayın Tarihi: 27.05.2026 09:57 27 Mayıs 2026 09:57
 ~  SG: Son Güncelleme: 27.05.2026 10:02 27 Mayıs 2026 10:02
Okuma Okuma:  2 dakika

Kurban Bayramınız kutlu olsun

Bütün Müslüman toplumunun Kurban Bayramı kutlu olsun.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Kurban Bayramınız kutlu olsun

İslam dininin Ramazan ile birlikte en önemli iki bayramından biri olan Kurban Bayramı, Hicri Takvime göre Zilhicce ayının onuncu gününden itibaren dört gün boyunca kutlanır.

2026 için Diyanet takvimine göre Kurban Bayramı 27 Mayıs Çarşamba başladı, 30 Mayıs Cumartesi sona erecek.

Kurban Bayramı, aynı zamanda dünyanın dört bir yanından Müslümanların Mekke’ye giderek hac ibadetini yerine getirdiği günlerle de kesişir.

Hicri takvim ay esaslı olduğu için Kurban Bayramı, miladi takvime göre her yıl yaklaşık 11 gün daha erken kutlanır.

Bayramın herkese sağlık, barış ve esenlik getirmesini dileriz.

Şiddetsiz bayramlar dileğiyle.

Yaşar Kemal'den:

"Bana şöyle küçücük bir dünya… Hiç olmazsa her isteyenin aşkla, şevkle, onuru kırılmadan çalışacağı bir dünya verin. Böyle bir dünyamız yok mu? Öyleyse susun. Öyleyse kimseye karamsar demeyin. Bütün bu karanlıktan size umut ışığı göstermeye gene de savaşırım."

Kurbanın hikayesi, İslam geleneğinde Hz. İbrahim’in Allah’a bağlılığı ve teslimiyeti üzerinden anlatılır.

Rivayete göre Hz. İbrahim, rüyasında Allah’ın kendisinden oğlunu kurban etmesini istediğini görür. Peygamber rüyaları vahiy kabul edildiği için bunu ciddi bir emir olarak anlar. Oğlu da bu emre sabır ve teslimiyetle yaklaşır. Hz. İbrahim tam kurban edeceği sırada Allah, onun samimiyetini ve teslimiyetini kabul eder, oğlunun yerine kurban edilmek üzere bir koç gönderir.

Bu olay, Kurban Bayramı’nın manevi temelidir. Kurban kesmek, sadece et kesmek değil, Allah’a yakınlaşma, paylaşma, fedakârlık, teslimiyet ve ihtiyaç sahiplerini gözetme anlamı taşır. Kesilen kurbanın etinin bir kısmı aileye, bir kısmı akraba-komşuya, bir kısmı da yoksullara dağıtılır.

İslam geleneğinde bu oğlun çoğunlukla Hz. İsmail olduğu kabul edilir. Yahudi ve Hristiyan geleneklerinde ise benzer hikâyede oğul genellikle Hz. İshak olarak anlatılır.

(HA)

