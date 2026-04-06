Kırklareli Barajı’nda doluluk oranı yüzde 63’e ulaştı

Geçen yıl yaz mevsiminde aşırı kuraklık nedeniyle su seviyesi yüzde 28’e kadar gerileyen Kırklareli Barajı’nın doluluk oranı son yağışlarla arttı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 112. Şube Müdürlüğü verilerine göre, barajın doluluk oranı ocak ayından itibaren artış göstererek yüzde 63’e ulaştı.

Kentin içme suyunun karşılandığı barajda mevcut su miktarının 71 milyon 567 bin metreküp olduğu bildirildi.

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, Anadolu Ajansı muhabirine, kentte barajların kış mevsiminde etkili olan sağanak ve karla dolmaya başladığını söyledi.

Su kaynaklarının doğru ve bilinçli kullanılmasını öneren Şaylan, “bir damla suyun bile değerlendirilmesi” gerektiğini vurguladı.

İstanbul barajları

Öte yandan, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bugün itibarıyla baraj doluluk oranları yüzde 69,06 olarak ölçüldü. Ancak yine de bu doluluk oranı son 10 yılın ölçümlerinin gerisinde kaldı.