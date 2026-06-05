KCK’den Bafıl Talabani’nin “Ulusal Birlik” çağrısına destek

KCK Dış İlişkiler Komitesi, Kürdistan Yurtseverler Birliği (YNK) Lideri Bafıl Talabani’nin partisinin kuruluş yıl dönümünde yaptığı “ulusal birlik” çağrısına destek verdi. Komite tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kürt halkının demokratik birliğinin günümüzün en önemli tarihsel gerekliliklerinden biri olduğu vurgulandı.

“Ortadoğu’daki krizin temelinde Kürt Sorunu var”

MA'nın haberine göre, açıklamada, Ortadoğu’da yaşanan siyasi ve toplumsal krizlere dikkat çekilerek, uluslararası güçlerin uzun yıllardır kendi çıkarları doğrultusunda Kürtleri bölgesel politikaların bir aracı haline getirdiği ifade edildi. Kürt halkının yüzyılı aşkın süredir çözümsüzlük politikaları nedeniyle ağır bedeller ödediği belirtilen açıklamada, mevcut bölgesel krizin temel nedenlerinden birinin Kürt sorununun çözümsüz bırakılması olduğu kaydedildi.

Komite, Kürtlerin bu durumdan çıkış yolunun bölge siyasetinde aktif bir özne haline gelmeleri ve demokratik birlik temelinde ortak bir çözüm iradesi geliştirmelerinden geçtiğini belirtti.

“Demokratik birlik temel bir görevdir”

Açıklamada, Kürtlerin Ortadoğu’da demokratik birlik temelinde etkili bir rol üstlenmesinin tarihi bir zorunluluk olduğu vurgulanırken, ulusal demokratik birliğin sağlanmasının tüm siyasi ve toplumsal aktörlerin önündeki temel görevlerden biri olduğu ifade edildi.

Bu süreçte farklı siyasi çevrelerin ve toplumsal kesimlerin katkısının önemine işaret edilen açıklamada, Abdullah Öcalan’ın başlattığı belirtilen “Barış ve Demokratik Toplum Süreci”nin en önemli başlıklarından birinin demokratik Kürt birliğinin inşası olduğu savunuldu.

“Kürt halkının en öncelikli tarihsel ihtiyacı”

KCK Dış İlişkiler Komitesi, Bafıl Talabani’nin ulusal birlik çağrısını “anlamlı ve değerli” olarak nitelendirerek şu değerlendirmede bulundu:

“Kürt halkının demokratik birliğini en öncelikli ve en önemli tarihsel ihtiyaç olarak görüyoruz. Demokratik Kürt birliğinin sağlanması yönündeki çabaların zaman kaybetmeden ilerletilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda Kürdistani siyasi partiler, toplumsal örgütler ve farklı kesimlerle yürüttüğümüz ilişkiler ve çalışmalar devam etmektedir.”

Açıklamada ayrıca, Kürt halkının uzun süredir özlemini duyduğu demokratik birlik hedefinin hayata geçirilmesi için tüm siyasi aktörlerin ortak sorumluluk üstlenmesi gerektiği vurgulandı.

Kürdistani Parti ve kurumlara çağrı

Ulusal birliğin halkın beklentisi ve siyasi yapılar açısından tarihsel bir sorumluluk olduğuna dikkat çekilen açıklamada, KCK’nin bu yöndeki girişimlere destek vermeyi sürdüreceği belirtildi.

Komite, dört parçada faaliyet yürüten Kürdistani siyasi partileri, toplumsal örgütleri, kadın ve gençlik hareketlerini, sanatçıları ve aydınları demokratik birlik çalışmalarına aktif biçimde katılmaya davet ederek, ortak bir ulusal birlik zemininin oluşturulmasının önemine vurgu yaptı.

(EMK)