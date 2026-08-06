KCDP: Uzaklaştırma kararı uygulanmadı, Nilda Müge Şahin korunmadı

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KCDP), Mecidiyeköy'de öldürülen Nilda Müge Şahin'in vurulduğu sokakta basın açıklaması yaptı.

Platform, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan failin daha önce de bir kadını öldürmeye teşebbüs ettiğini belirterek, cinayetin sorumlusunun cezasızlık politikaları olduğunu söyledi.

Platform temsilcisi Bahar Uluçay'ın yaptığı açıklamada, Nilda Müge Şahin'in kardeşine ilaç aldıktan sonra evine dönmek isterken sokak ortasında ateşli silahla öldürüldüğü hatırlatıldı.

Açıklamada, cinayet zanlısı Nazir Ilgın hakkında yaklaşık bir ay önce karakola başvurulduğu ve uzaklaştırma kararı alındığı belirtilerek, buna rağmen kararın etkin şekilde uygulanmadığı, failin takip ve tehditlerinin engellenmediği vurgulandı.

Platform, Ilgın'ın 2021 yılında başka bir kadını öldürmeye teşebbüs etmekten hüküm giydiğini ancak hak ettiği cezayı çekmek yerine şartlı tahliye edildiğini belirterek, bu durumun kadınların yaşamını tehlikeye atan cezasızlık politikalarının bir sonucu olduğunu vurguladı.

Açıklama şöyle:

"Nilda'yı korumayan, uzaklaştırma kararlarını denetlemeyen ve öldürmeye teşebbüs suçundan hüküm giymiş failleri şartlı tahliye eden sistem bu cinayetten sorumludur. Fail derhal yakalanmalı ve hak ettiği cezayı almalıdır. 6284 sayılı Kanun ve koruma kararları kağıt üzerinde kalmamalı, eksiksiz ve etkin şekilde uygulanmalıdır."

KCDP, Nilda Müge Şahin için adalet sağlanana ve kadınların eşit, özgür, şiddetten uzak yaşayabileceği bir düzen kurulana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti. Platform, "Nilda Müge Şahin için adaleti sağlayacak, kadın cinayetlerini durduracağız" dedi.

(EMK)