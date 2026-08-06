ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KADIN
YT: Yayın Tarihi: 06.08.2026 07:44 6 Ağustos 2026 07:44
 ~  SG: Son Güncelleme: 06.08.2026 07:48 6 Ağustos 2026 07:48
Okuma Okuma:  1 dakika

KCDP: Uzaklaştırma kararı uygulanmadı, Nilda Müge Şahin korunmadı

"6284 sayılı Kanun ve koruma kararları kağıt üzerinde kalmamalı, eksiksiz ve etkin şekilde uygulanmalıdır."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
KCDP: Uzaklaştırma kararı uygulanmadı, Nilda Müge Şahin korunmadı
Fotoğraf: Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KCDP), Mecidiyeköy'de öldürülen Nilda Müge Şahin'in vurulduğu sokakta basın açıklaması yaptı.

Platform, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan failin daha önce de bir kadını öldürmeye teşebbüs ettiğini belirterek, cinayetin sorumlusunun cezasızlık politikaları olduğunu söyledi.

Platform temsilcisi Bahar Uluçay'ın yaptığı açıklamada, Nilda Müge Şahin'in kardeşine ilaç aldıktan sonra evine dönmek isterken sokak ortasında ateşli silahla öldürüldüğü hatırlatıldı.

Açıklamada, cinayet zanlısı Nazir Ilgın hakkında yaklaşık bir ay önce karakola başvurulduğu ve uzaklaştırma kararı alındığı belirtilerek, buna rağmen kararın etkin şekilde uygulanmadığı, failin takip ve tehditlerinin engellenmediği vurgulandı. 

Platform, Ilgın'ın 2021 yılında başka bir kadını öldürmeye teşebbüs etmekten hüküm giydiğini ancak hak ettiği cezayı çekmek yerine şartlı tahliye edildiğini belirterek, bu durumun kadınların yaşamını tehlikeye atan cezasızlık politikalarının bir sonucu olduğunu vurguladı.

Açıklama şöyle:

"Nilda'yı korumayan, uzaklaştırma kararlarını denetlemeyen ve öldürmeye teşebbüs suçundan hüküm giymiş failleri şartlı tahliye eden sistem bu cinayetten sorumludur. Fail derhal yakalanmalı ve hak ettiği cezayı almalıdır. 6284 sayılı Kanun ve koruma kararları kağıt üzerinde kalmamalı, eksiksiz ve etkin şekilde uygulanmalıdır."

KCDP, Nilda Müge Şahin için adalet sağlanana ve kadınların eşit, özgür, şiddetten uzak yaşayabileceği bir düzen kurulana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti. Platform, "Nilda Müge Şahin için adaleti sağlayacak, kadın cinayetlerini durduracağız" dedi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
kadın cinayetlerini durduracağız platformu erkek şiddeti Nilda Müge Şahin
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git