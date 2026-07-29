Kavinsky hayatını kaybetti

Fransız DJ, prodüktör ve müzisyen Kavinsky, 28 Temmuz Salı akşamı Paris’teki evinde ölü bulundu. Gerçek adı Vincent Belorgey olan sanatçı 50 yaşındaydı.

Paris Savcılığı, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldığını açıkladı. Savcılığın verdiği bilgiye göre, olay yerine giden görevlilerin ilk incelemesinde şüpheli bir bulguya rastlanmadı. Sanatçının ölüm nedeni de henüz açıklanmadı.

“Nightcall” ile geniş kitlelere ulaştı

31 Temmuz 1975’te Fransa’nın Seine-Saint-Denis bölgesinde doğan Belorgey, müzik çalışmalarını Kavinsky adıyla sürdürdü. 2000’li yılların ortasında başlayan kariyerinde Daft Punk, Justice, Cassius ve DJ Mehdi gibi isimlerle anılan “French touch” elektronik müzik sahnesinin öne çıkan temsilcilerinden biri oldu.

2010’da yayımladığı “Nightcall” parçasının Nicolas Winding Refn’in yönettiği Drive filminin açılışında kullanılmasıyla dünya çapında tanındı. Şarkı, filmin 2011’de gösterime girmesinin ardından elektronik müziğin en bilinen parçalarından biri haline geldi.

İlk stüdyo albümü OutRun’ı 2013’te yayımlayan Kavinsky, uzun bir aranın ardından 2022’de Reborn albümüyle müziğe döndü.

Sanatçı, Ağustos 2024’te Paris Olimpiyatları’nın kapanış töreninde Phoenix ve Angèle ile birlikte “Nightcall”u seslendirmişti.

(HA)