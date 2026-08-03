Kanada'da WestJet grevi: 600 uçuş iptal edildi

Kanada'nın en büyük hava yolu şirketlerinden WestJet'te çalışan binlerce kabin görevlisinin greve gitmesi, ülkedeki hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine başlayan grev nedeniyle 31 Temmuz'dan bu yana yaklaşık 600 uçuş iptal edildi.

CBC News'in aktardığına göre, WestJet bünyesinde çalışan 4 bin 287 kabin görevlisi, kendilerini temsil eden Kanada Kamu Çalışanları Sendikası (CUPE) ile şirket arasında yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından iş bıraktı.

AA'nın haberine göre, Şirket, grev nedeniyle 31 Temmuz itibarıyla yaklaşık 600 uçuşun iptal edildiğini açıkladı. İptallerin, yaz sezonunun en yoğun seyahat dönemlerinden birine denk gelmesi nedeniyle binlerce yolcunun etkilendiği belirtildi.

WestJet, grevden etkilenen yolculara bilet ücretlerinin iade edileceğini ya da alternatif uçuş seçenekleri sunulacağını duyurdu.

Ücret anlaşmazlığı sürüyor

Kanada Kamu Çalışanları Sendikası (CUPE), kabin görevlilerinin ücretlerinin adil olmadığını, bazı görevleri ise herhangi bir ek ücret almadan yerine getirmek zorunda kaldıklarını savunuyor. Ülkenin en büyük ikinci hava yolu şirketi olan WestJet ile sendika arasındaki toplu sözleşme görüşmeleri ise devam ediyor.

Genel merkez önünde protesto

Grevdeki kabin görevlileri, WestJet'in Calgary kentindeki genel merkezi önünde toplanarak pankartlar taşıdı ve sloganlar eşliğinde eylemlerini sürdürdü. Taraflar arasında henüz anlaşma sağlanamazken, grevin hava ulaşımındaki aksamalara yol açmaya devam etmesi bekleniyor.

(EMK)