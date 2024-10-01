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KADIN
Yayın Tarihi: 1 Ekim 2024 10:13
 ~ Son Güncelleme: 1 Ekim 2024 10:17
1 dk Okuma

Kadınların spor gündemi bu podcastte: Bitiş Çizgisi

İlk bölümünü konuksuz gerçekleştiren programın gelecek bölümlerinde spor dünyasından kadınların sorunları, hikâyeleri ve başarıları yine kadınlarla ve spor dünyasında kadınlar için çabalayanlarla konuşulacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Görselde "bitiş çizgisi" ifadesi yer almakta. Yazı, canlı ve eğlenceli bir tarzda tasarlanmış olup, parlak mor renkte ve neon mavisi bir gölge efektiyle yazılmış, bu da yazıya parlayan bir 3D görünüm kazandırıyor. Yazının sağ tarafında stilize edilmiş bir mikrofon simgesi bulunuyor; bu simge de neon mavi ve mor tonlarda. Mikrofon ikonu, görselin bir podcast, radyo programı ya da sesli bir içerikle ilgili olduğunu düşündürüyor. Tasarım genel olarak modern, renkli ve dinamik bir yapıya sahip, genç ve enerjik bir kitleye hitap edecek şekilde dikkat çekici bir görsel dil kullanılmış.

Türkiye’den ve dünyadan kadınlar spor dünyasındaki başarılarıyla dikkat çekerken, kadınların bu alanda yaşadığı sorunlar çok az gündem olabiliyor.

KızBaşına ekibi, kadın sporcuların, spor yöneticilerinin ve spor severlerin yaşadığı sorunları gündem etmek için Bitiş Çizgisi adını verdikleri podcaste başladı.

Ekip podcastte, kadın sporcuların tüm dünyada ve özellikle Türkiye’de maruz kaldığı ayrımcılıkları konuşup tartışmayı ve sporda da kadınların eşitlik mücadelesini daha görünür kılmayı amaçlıyor.

İlk bölümde neler var?

Sunuculuğunu Ilgın İrem Gündüz ve Selen Cansu Aksoy’un üstlendiği programın ilk bölümü olimpiyatlardaki kadın sporcuların başarılarıyla başlıyor.

Program boyunca Türkiye Milli Voleybol Takımı’nın ekonomi sınıfında yaptığı 10 saatlik uçak yolculuğu, Türkiye’deki spor federasyonlarında kadın yönetici sayısının yetersizliği, spordaki “erkek sporu” “kadın sporu” ayrımı gibi meselelere değiniliyor.

İlk bölümünü konuksuz gerçekleştiren programın gelecek bölümlerinde spor dünyasından kadınların sorunları, hikâyeleri ve başarıları yine kadınlarla ve spor dünyasında kadınlar için çabalayanlarla konuşulacak.

İlk bölümü dinlemek ve program kaydınız izlemek için:

Spotify | Youtube

Kız Başına hakkında

Adını “Kız başına yapamazsın” nefret söylemini reddederek oluşturduğu “Yaparsan kız başına yaparsın” söyleminden alıyor.

Kadınların ve kız çocuklarının güçlenmesi, toplumda yaşadıkları ayrımcılıkların görünür kılınması, dijital dünyada kadın hakları hareketinin görünürlük kazanması için mücadele eder. Sosyal medyada 500.000’e yaklaşan toplam takipçisi, eğitimlerine ve etkinliklere katılan binlerce faydalanıcısıyla etkili bir aktör olarak gelişmeyi sürdürüyor.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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