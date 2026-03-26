Kadınlar Bursa’da eşitlik için yol haritası oluşturuyor

Bursa’da 28-29 Mart tarihlerinde “Şehirde Eşit Adımlar: Bursa Kadın Çalıştayı” düzenlenecek. Osmangazi, Bursa Büyükşehir ve Nilüfer Kent Konseyleri Kadın Meclisleri, Bursa Barosu Kadın Hakları Merkezi ve CEİD çalıştayı birlikte organize edecek. Çalıştaya öncülük eden kadınlar, hazırlık sürecini, ortaya çıkış nedenlerini ve hedeflerini anlattı.

“Şehirde Eşit Adımlar” adı, kadınların yaşam içindeki izlerini görünür kılma fikrinden doğdu. Bu isim, kadınların emeğini, taleplerini ve eşitlik mücadelesini vurguluyor. Kadınlar, mahallelerde yaptıkları görüşmelerden elde ettikleri ortak ihtiyaçları bu isimde topladı. Amaç, eşitliğin yalnızca sözde kalmaması ve hayatın her alanında uygulanması.

Ekmek ve Gül’den Aslıhan Şahinkaya’nın haberine göre, hazırlık sürecinde kadınlar uzun süre birlikte çalıştı. Deneyimlerini paylaştı, ortak bir bilgi zemini oluşturdu.

Çalışmalar sırasında çeşitli zorluklar yaşandı ancak dayanışmayla bu sorunlar aşıldı. Kadın hakları ve istihdam alanında mücadele eden gruplar, Bursa’da daha önce yapılmamış kapsamlı bir organizasyon için bir araya geldi.

“Bursa Kadın Stratejisi” oluşturulacak

Çalıştay, farklı alanlardan kadınların ortak sorunları tartışmasını ve çözüm üretmesini hedefliyor. Bu kapsamda “Bursa Kadın Stratejisi” oluşturulacak. Programda üç ana oturum yer alacak. Katılımcılar sorunları analiz edecek, çözüm önerileri geliştirecek ve bu önerileri projelere dönüştürecek. Moderatörler tartışmaları yönetecek, raportörler tüm görüşleri kaydedecek.

Elde edilen sonuçlar yerel eşitlik eylem planlarına katkı sağlayacak ve ilgili kamu kurumlarıyla paylaşılacak. Farklı mesleklerden kadınlar deneyimlerini aktaracak, akademik bilgiyle sahadaki deneyim bir araya gelecek.

Çalıştayda kooperatifçilik, girişimcilik, eğitim, teknoloji, yerel yönetim politikaları, kadın istihdamı, sosyal ihtiyaçlar ve şiddet gibi başlıklar ele alınacak.

Çalıştayı düzenleyenler bu çalıştayla Bursa’da kadın hareketini güçlendirmeyi amaçlıyor. Kadınlar, hem bugüne hem de geleceğe katkı sunacak bir adım atmayı ve uzun süredir devam eden eşitlik mücadelesine yeni bir halka eklemeyi hedefliyor.

