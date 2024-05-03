Kadın gazeteciler Esra Solin'e yapılan çıplak aramayı protesto edecek

23 Nisan’da evlerinden gözaltına alındıktan sonra tutuklanan üç gazeteciden biri olan Mezopotamya Haber Ajansı (MA) muhabiri Esra Solin Dal’a Bakırköy Kadın Kapalı Hapishanesinde çıplak arama işkencesi yapıldı.

Kadın gazeteciler ve feminist örgütler, bugün Şişhane Meydanı’nda saat 19:00'da Esra Solin Dal’a yapılan çıplak arama işkencesini protesto edecek.

Ne olmuştu? İstanbul merkezli bir soruşturma kapsamında 23 Nisan’da yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan Mezopotamya Ajansı (MA) muhabirleri Esra Solin Dal ve Mehmet Aslan, Yeni Yaşam Gazetesi çalışanı Enes Sezgin, özgür basın çalışanları Saliha Aras, Yeşim Alıcı, Beste Argat Balcı, Şirin Ermiş, Erdoğan Alayumat ile MA eski muhabiri Doğan Kaynak savcılığa sevk edildi. MA muhabiri Mehmet Aslan, Ankara Adliyesi'nden, gazeteci Kaynak ise Urfa Adliyesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savcıya ifade verdi. Gözaltındaki diğer gazeteciler ise Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde ifadeleri alındı. MA’nın haberine göre; gazetecilere, yaptıkları haberler, haber kaynaklarıyla yaptıkları telefon konuşmaları ve X sosyal medya hesaplarındaki paylaşımları soruldu. Gazeteciler Mehmet Aslan, Esra Solin Dal ve Erdoğan Alayumat, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Üç gazeteci tutuklandı.

(EMK)