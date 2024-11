Kadıköy Kaymakamlığı, Queer’in gösterimini yasakladı

Kadıköy Kaymakamlığı, MUBI Fest İstanbul 2024’ün açılış filmi Queer'in gösterimini yasakladı.

MUBİ, festival programında da yer alan Queer’in yasaklandığını, festivalin başlamasına saatler kala yapılan tebliğ ile öğrendi.

Kaymakamlık yasaklama kararında, filmin toplum barışını tehlikeye atacak provokatif içerik taşıdığını iddia etti. Kararının güvenlik nedeniyle uygulanacağı aktardı.

MUBİ ise sansüre karşı festivalin tamamını iptal etme kararı aldıklarını duyurdu:

Bu yasak kararının, sanatı ve ifade özgürlüğünü kısıtlayan bir müdahale olduğuna inanıyoruz. Festivaller, sanatın ve kültürel çeşitliliğin kutlandığı, insanları bir araya getiren nefes alma alanlarıdır. Bu yasaklama, yalnızca bir filmi değil, tüm festivali anlamından ve amacından uzaklaştırmaktadır. Bu nedenle, MUBI olarak seyircimizin bizden beklediği doğru duruşu sergilemek istiyor ve MUBI FEST İstanbul’un tamamını iptal etme kararı aldığımızı üzülerek bildiriyoruz. Festivale katılmayı planlayan ve bu durumdan en az bizim kadar üzüntü duyduğuna inandığımız tüm sanatçılara, izleyicilere ve destekçilerimize, gösterdikleri anlayış ve dayanışma için teşekkür ederiz. İfade özgürlüğünün ve sanatsal ifadelerin korunması adına bu konudaki duruşumuzu sürdürmeye devam edeceğiz.

Açılış filmiydi

Geçtiğimiz yıl altı filmden oluşan programıyla İstanbul’da ilk kez düzenlenen MUBI Fest, ikinci edisyonunda genişletilmiş bir programla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyordu.

7 Kasım’da Luca Guadagnino’nun Venedik’te adından övgülerle bahsettiren son işi Queer’in Türkiye prömiyeri ile açılacak festivalde 15 film yer alacaktı.

Bu sene Alan Kadıköy ev sahipliğinde düzenlenen festivalde The Substance, Emilia Perez, Faruk, The Girl with the Needle gibi yılının dikkat çeken işleri gösterilecekti. Ayrıca Türkiye sinemasının kült yapımlarından Uçurtmayı Vurmasınlar’ın restore edilmiş yeni sunumu ve Fatih Akın’ın Crossing The Bridge belgeselinin 20. yılı için 4K kalitesinde yenilenmiş versiyonu da MUBI Fest kapsamında izlenebilecekti.

Daniel Craig, Drew Starkey ve Lesley Manville'nin oynadığı filmde 1950'de Meksiko yaşayan Amerikalı William Lee'yi odağına alıyor. Görüştüğü birkaç Amerikalı dışında günlerini neredeyse tamamen yalnız geçiren Lee, şehre yeni gelen eski asker Eugene Allerton’la tanıştığında, hayatında ilk defa biriyle derin bir bağ kurma şansı olabileceğini fark eder.

