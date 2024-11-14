Yasaklanan ‘Queer’ filminin yönetmeni: Kendi ayaklarına sıkıyorlar

Kadıköy Kaymakamlığı’nın 7 Kasım’da MUBI Fest İstanbul 2024’ün açılış filmi Queer'in gösterimini yasaklaması üzerine filmin yönetmeni Luca Guadagnino, dün (13 Kasım) bir açıklama yaptı.
Yönetmen, Entertainment Weekly’e verdiği demeçte “Türkiye hükümeti ya da kuruldaki her kim buna karar verdiyse filmi gerçekten izledi mi, yoksa sadece film hakkında okuduklarına dayanarak mı bu kararı verdiler,” diye sorguladığını söyledi.
Guadagnino, açıklamasına “Her iki durumda da, filmin daha çok kült olmasına yardımcı oluyorlar. Kendi ayaklarına kurşun sıkıyorlar,” diye devam etti.
Türkiye'deki yasaktan ziyade Queer'de yer alan iki erkek karakterin sevişme sahneleri hakkında konuşan filmin başrol oyuncularından Daniel Craig ise “Fiziksel eylem, en az ilgi çekici olan şey bence. Hepimiz yetişkiniz ve bu, insanların yaptığı bir şey. Ancak ilginç olan ve sahnelerde işe yaramasını umduğum tek şey, her karakterin duygusal yolculuğu. Amacımız buydu. Sanırım bu yüzden sahneler etkili oluyor,” dedi.
Kadıköy Kaymakamlığı’nın LGBTİ+ etkinlikleriyle imtihanı
Ne olmuştu?
Kadıköy Kaymakamlığı, 7 Kasım’da MUBI Fest İstanbul 2024’ün açılış filmi olan Queer'in gösterimini yasakladı.
Kaymakamlık, yasak kararını festivalin başlamasına saatler kala MUBI Türkiye’ye tebliğ etti. Yasaklama kararını ise filmin “toplum barışını tehlikeye atacak provokatif içeriğe sahip” olduğu iddiasına dayandırdı.
MUBI Türkiye ise yasak kararını, sanatı ve ifade özgürlüğünü kısıtlayan bir müdahale olarak değerlendirdi ve seyircisinin kendinden beklediği “doğru duruşu” sergilemek adına festivali iptal ettiğini duyurdu.
Haber; The Guardian, Variety, Indiewire, The Washington Post gibi sitelerde yer aldı ve hem sinemacılar hem de LGBTİ+’lar yasağa tepki göstererek MUBI Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu duyurdu. (TY)