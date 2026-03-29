Jin derginin 161’inci sayısı yayında

Haftalık yayımlanan Jin derginin 161’inci sayısı, “Emeğimizin görünmezliği ve toplumsal eşitsizlik” başlığıyla okuyucuyla buluştu. Yeni sayıda kadın emeğinin görünmezliği, kadınların toplumsal konumu ve bu durumun yarattığı eşitsizlikler kapsamlı şekilde ele alındı.

MA'nın haberine göre, Dergi, kadın emeğinin tarihsel süreçte nasıl görünmez kılındığını ve bu durumun nasıl sistematik bir sömürüye dönüştüğünü farklı yazılarla tartışmaya açtı. Aynı zamanda feminizm perspektifinden emek, özgürlük ve toplumsal adalet ilişkisi değerlendirildi.

Sayıda yer alan yazılar şöyle

“Mülkiyetin İlk Kurbanı, Özgürlüğün Öznesi Kadın” / Dilan Yıldız

“Görünmeyen Emek, Meşrulaştırılmış Sömürü: Kadın Emeğinin Hikayesi” / Rojbin Keziban Barut

“Feminizmin Ufuk Çizgisi: Görünmeyen Emek” / Burçak Sel

“Canavarlar Zamanında Kadın ve Çocuk Olmak” / Gülizar İpek

“Bir Takvim Yaprağında Gerçekliğimiz: Garibe’nin Tarihe Notu” / Meryem Ağar

Jin derginin yeni sayısı, kadın emeği ve toplumsal eşitsizlik tartışmalarına farklı açılardan katkı sunmayı amaçlıyor.