Japonya'da deprem: 10 bin kişi tahliye edildi, altyapı çöktü

*Felaketin ardından 10 bin kişi tahliye merkezlerine sığınırken, 23 bin hanede elektrik, 75 bin evde su kesintisi yaşanıyor. Kumamoto eyaleti Nisan 2016'da da 7 büyüklüğünde depremle sarsılmış ve 277 kişi hayatını kaybetmişti.

*Kabine Baş Sekreteri Kihara Minoru, arama-kurtarma çalışmalarının zamana karşı yarışa dönüştüğünü belirtti. Bölgedeki yarı iletken, elektronik ve otomotiv üretim tesislerinin hasar gördüğü, depremin küresel ekonomiye etkisinin henüz belli olmadığı açıklandı.

*Japonya'nın Kumamoto eyaletinde 28 Temmuz'da yerel saatle 16.27'de merkez üssü Uki ve Hikawa bölgeleri olan 10 kilometre derinlikte 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yangınlar, yol ve köprü çökmeleri yaşanırken can kaybı 28'e yükseldi.

Japonya'nın Kumamoto eyaletinde meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e yükseldi. Bölgede yürütülen arama-kurtarma çalışmaları "zamana karşı yarış" şeklinde sürerken, sarsıntının dev sanayi tesislerine etkisi de mercek altına alındı.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) verilerine göre; 28 Temmuz'da yerel saatle 16.27'de, merkez üssü Uki ve Hikawa bölgeleri olan 10 kilometre derinlikte 7,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yangınlara, yol ve köprü çökmelerine yol açan şiddetli sarsıntı, eyalet genelinde ağır hasar bıraktı.

Basın toplantısında son durumu paylaşan Kabine Baş Sekreteri Kihara Minoru, can kaybının 28’e çıktığını doğruladı. Enkaz altındakilere ulaşmak için yoğun bir çaba sarf edildiğini belirten Kihara, arama-kurtarma faaliyetlerinin tam anlamıyla zamana karşı bir yarışa dönüştüğünü ifade etti.

Küresel ekonomi üzerine de etkili

AA'nın haberine göre, sarsıntının sanayi merkezlerine etkisine dikkat çeken Kihara; bölgenin önemli yarı iletken, elektronik bileşen ve otomotiv üreticilerine ev sahipliği yaptığını vurguladı. Hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirten Baş Sekreteri, depremin yerel ve küresel ekonomi üzerindeki net etkilerini söylemek için henüz erken olduğunu dile getirdi.

Resmi Kyodo ajansının Kumamoto Eyalet Valiliği'ne dayandırdığı bilgilere göre, felaketin ardından 10 bin kişi geçici tahliye merkezlerine sığındı. Eyalet genelinde 23 bin haneye elektrik verilemezken, 75 bin evde ise su kesintisi yaşanıyor.

Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alması nedeniyle dünyada sismik riski en yüksek ülkelerden biri olan Japonya'nın Kumamoto eyaleti, Nisan 2016'da da 7 büyüklüğünde bir depremle sarsılmış ve felakette 277 kişi yaşamını yitirmişti.

(EMK)