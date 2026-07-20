İzmit Belediyesi Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet gözaltına alındı

31 Mart yerel seçimlerinden sonra operasyon CHP’li belediyelere yönelik yapılan operasyonların sonuncusu İzmit Belediyesine oldu.

Sabah saatlerinde Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in evine polis gitti. “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla belediye başkanını gözaltına aldı.

Yerel gazeteler Hürriyet'in gözaltına alınırken “Gönlüm rahat. Ekşi yemedim ki karnım ağrısın. Herkesi çok seviyorum, görüşmek üzere” dediğini geçti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Kaplan-Hürriyet’in eşi Murat Hürriyet ile CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan’ın da aralarında bulunduğu 31 kişi hakkında gözaltı kararı bulunuyor. Şu ana kadar gözaltı sayısı 28.

Polis ayrıca İzmit Belediyesinde arama yaptı. Sabah 08.00 itibariyle işe gelen belediye çalışanlar binaya alınmadı. Çevik kuvvet de bölgede güvenlik önlemi aldı.

Yazılı bir açıklama yapan savcılık “şüpheli ifadeleri, etkin pişmanlık ifadeleri ve gizli tanık beyanları doğrultusunda İzmit Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen bazı ihaleleri inceleme konusu” yaptığını belirtti. Belediyenin düzenlediği bazı ihalelerde, ihaleyi kazanan firmalar ile ihaleye teklif veren firmaların belediye yetkilileriyle akrabalık ilişkilerinin bulunduğunu iddia etti.

Ayrıca belediyeyle iş yapan firmalardan komisyon adı altında para alındığını, Murat Hürriyet’in ihale süreçleri, personel alımları ve kadro belirlemelerinde doğrudan bağlantısının bulunduğunu savundu.

Gözaltına alınan isimler İstanbul Mali Şube’ye sevk edilecek.

Gözaltı kararı bulunan isimler şöyle:

1. Fatma Kaplan Hürriyet– İzmit Belediye Başkanı

2. Murat Hürriyet– Belediye Başkanı Eşi

3. Ömer Akın – İzmit Belediyesi Bekaş Genel Müdürü

4. Gökhan Ercan – İzmit CHP İlçe Başkanı

5. Leyla Kıran – İhale Sorumlusu

6. Seyhan Özcan – Mali İşler Müdürü

7. Hamit İlker Ulusoy – Meclis Üyesi, Harita Mühendisi

8. Nusret Ömürhan Yılmaz – Özel Kalem

9. Figan Çetin – Eski Ruhsat Müdürü

10. Burak Güreşen – Fen İşleri Müdürü

11. Engin Ertaç – Eski Küçükçekmece Belediye Başkan Aday Adayı

12. Mehmet Ersoylu – Destek Hizmetleri Müdürü

13. Hakan Oral – Bekaş Bando Şefi

14. İrfan Can – Başkan Şoförü

15. Hüseyin Demirkır – Eski Zabıta Komiseri

16. Özlem Kırma Dalkıç – Satın Alma İşleri Müdür Yardımcısı

17. Yusuf Kırıcı– Rem Peyzaj İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

18. Demet Işıldak – Şahıs Firması

19. Zekiye Köstekli Oral – Tasfiye Hâlinde Özek Prodüksiyon ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi

20. Adem Ok – Yenibifikir Temizlik İlaçlama ve Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi

21. Fatih Yaşar– YK Turizm Otomotiv ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

22. Kenan Yılmaz – YK Turizm Otomotiv ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

23. Yasin Ok – Zirvetur Araç Kiralama Ticaret Limited Şirketi

24. Remzi Güngör – Nursel Asfalt Nakliyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

25. Çetin Sarıca – MDS İşletmecilik Çevre ve Sağlık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

26. Ramazan Kırıcı – Kırıcılar İnşaat Tarım ve Hayvancılık Peyzajcılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi

27. Yüksel Kırıcı – Uygar Asfalt İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

28. Cemil Çelik – Bekaş Bilişim Bayındırlık İnşaat Özel Sağlık Eğitim Enerji Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

29. Ali Han Ünal – DBSA İnşaat Hırdavat Müşavirlik Petrol Sanayi Ticaret Limited Şirketi

30. Nihat Önal – Arı Pazarlama Hırdavat Taahhüt

31. Selin Evren Özoğlu – Avukat

31 Mart 2024'teki yerel seçimlerinden sonra en az 40 CHP'li belediyeye operasyon düzenlendi. 20 Temmuz itibariyle en az 26 belediye başkanı tutuklu. Son operasyon geçtiğimiz hafta Çankaya Belediyesineydi.

(EMK/HA)