İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve 19 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının İzmit Belediyesine yönelik yürüttüğü soruşturmada, Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile eşi Murat Hürriyet’in de aralarında bulunduğu 20 kişi tutuklandı. Pazartesi sabahı düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 30 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından perşembe günü İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık, ifadelerin tamamlanmasının ardından 21 kişinin tutuklanmasını, dokuz kişinin ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmasını istedi. Sulh Ceza Hâkimliği, Fatma Kaplan Hürriyet ve Murat Hürriyet’in de aralarında bulunduğu 20 kişinin tutuklanmasına karar verdi. Tutuklanması istenen Leyla Kıran hakkında ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanırken, diğer 9 kişi de çeşitli adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı.

Tutuklananlar Fatih Yaşar, Fatma Kaplan Hürriyet, Mehmet Ersoylu, Ramazan Kırıcı, Yusuf Kırıcı, Yüksel Kırıcı, Adem Ok, Ali Han Ünal, İrfan Can, Kenan Yılmaz, Murat Hürriyet, Nihat Önal, Seyhan Özcan, Burak Güreşen, Cemil Yılmaz, Çetin Sarıca, Gökhan Ercan, Hakan Oral, Nusret Ömürhan Yılmaz ve Zekiye Köstekli Oral olarak açıklandı.

İhaleler, komisyon ve belediye kadroları soruşturuluyor

Soruşturma, İzmit Belediyesi tarafından yapılan bazı ihalelerde usulsüzlük bulunduğu iddiaları üzerine yürütülüyor. Başsavcılığın açıklamasına göre dosyada şüpheli ifadeleri, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen kişilerin anlatımları ve gizli tanık beyanları bulunuyor.

Savcılık, bazı ihaleleri kazanan veya ihalelere teklif veren şirketlerin sahipleriyle belediye yetkilileri arasında akrabalık ilişkileri bulunduğunu; belediyeyle iş yapan şirketlerden “komisyon” adı altında para alındığını ileri sürüyor. Belediye Başkanının eşi Murat Hürriyet’in de ihale süreçleri, personel alımları ve belediye kadrolarının belirlenmesinde etkili olduğu iddia ediliyor.

Bu iddialar doğrultusunda 31 kişi hakkında “rüşvet”, “ihaleye fesat karıştırma” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçlamalarıyla gözaltı kararı alındı. Antalya, Ankara, İstanbul, Kocaeli ve Kırıkkale’de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda önce 28, daha sonra 2 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 30’a yükseldi. Hakkında gözaltı kararı bulunan bir kişinin durumu ise açıklığa kavuşmadı.

Savcılığın soruşturmayı hangi ihaleler, tarihler ve parasal işlemler üzerinden yürüttüğüne ilişkin ayrıntılar henüz kamuoyuna açıklanmadı. İddia edilen komisyonların miktarı, kimler tarafından kimlere ödendiği ve belediye kararlarına nasıl yansıdığı konusunda da doğrulanabilir belge veya bilirkişi bulgusu paylaşılmadı.

Savunmanın açıklaması henüz kamuoyuna yansımadı

Fatma Kaplan Hürriyet, eşi ve gözaltına alınan diğer kişilerin savcılık ve hâkimlikte suçlamalara karşı kendilerini nasıl savundukları açıklanmadı. Avukatlardan da karar sonrasında henüz ayrıntılı bir açıklama gelmedi.

Tutuklama, ceza soruşturmasında kaçma, delilleri karartma veya tanıklar üzerinde baskı kurulması gibi risklere karşı uygulanabilen geçici bir koruma tedbiri. Tutuklama kararı, isnat edilen suçların işlendiğinin kesinleştiği veya şüphelilerin suçlu bulunduğu anlamına gelmiyor. Suçlamaların maddi dayanakları, iddianame hazırlanıp kabul edilirse, yapılacak açık yargılamada savunmanın itirazlarıyla birlikte değerlendirilecek.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarında, tutuklamanın cezalandırma aracına dönüştürülemeyeceği; kişinin konumu veya isnat edilen suçun ağırlığının tek başına tutuklama için yeterli sayılamayacağı vurgulanıyor. Bu nedenle hâkimliğin her şüpheli bakımından hangi somut gerekçeyle tutuklama kararı verdiği, karar metinlerinin açıklanmasıyla anlaşılabilecek.

Muhalefet belediyelerine yönelik soruşturmaların yeni halkası

İzmit operasyonu, son dönemde CHP yönetimindeki belediyelere yönelik yürütülen gözaltı ve tutuklama dalgasının yeni halkası oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile çeşitli büyükşehir, il ve ilçe belediyeleri hakkında açılan soruşturmalarda çok sayıda seçilmiş belediye başkanı, belediye yöneticisi ve belediye şirketi çalışanı hakkında gözaltı ve tutuklama kararları verildi.

İktidar ve soruşturma makamları, işlemlerin hukuki dayanaklara ve ceza soruşturmasının gereklerine uygun olarak yürütüldüğünü savunuyor. CHP ise bu hukuki dayanakların siyasi saiklerle yürütülen bir süreci meşrulaştırmak için kullanıldığını, soruşturmaların yalnızca muhalefet belediyelerine yönelmesinin de bunun en önemli göstergesi olduğunu ileri sürüyor. İzmit dosyasında da suçlamaların dayandığı somut deliller, savunmanın ayrıntılı yanıtları ve tutuklama kararlarının gerekçeleri kamuoyuna açıklanmadıkça, dosyanın bütün yönleriyle bağımsız biçimde değerlendirilmesi mümkün görünmüyor.

Fatma Kaplan Hürriyet'in tutuklanmasının ardından İzmit Belediyesi yönetiminin nasıl sürdürüleceği de önümüzdeki günlerde netleşecek. Belediye başkanının tutuklanması tek başına görevinin sona erdiği anlamına gelmiyor. Ancak İçişleri Bakanlığının Hürriyet hakkında geçici görevden uzaklaştırma kararı vermesi halinde belediye meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanunu uyarınca kendi üyeleri arasından bir başkan vekili seçecek. Son dönemde bakanlık teamülüne göre, görevden uzaklaştırılan DEM Parti belediye başkanlarının yerine kayyım atanırken, CHP'li belediyelerde ise belediye meclisleri başkan vekilini kendi üyeleri arasından belirliyor.

(AEK)