İzmir’de yüzgecine taş bağlanan deniz kaplumbağası hayatını kaybetti

İzmir’in Selçuk ilçesindeki Pamucak Sahili’nde yüzgecine kaldırım taşı bağlanmış şekilde ölü deniz kaplumbağası bulundu.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Severler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, 17 Haziran’da da Kuşadası’nda benzer bir olayın yaşandığını; fakat o hayvanın balıkçılar tarafından kurtarıldığını anımsattığı açıklamasında şöyle dedi:

Yaptığımız incelemelerde hayvanın üstünde derin bir kesi izi vardı. Muhtemelen bir aletle vurarak öldürmüşler. Ve daha sonra da ayağına bir parke taşı bağlayıp atmışlar. Ama o parke taşı hafif kaldı galiba çünkü yine denizde sürüklenerek gelmiş. Bu insanlık dışı bir olay. Bunu yapan kişinin ne vicdan ne de duygusunun olmadığını tahmin ediyoruz.