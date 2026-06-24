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YT: Yayın Tarihi: 24.06.2026 15:05 24 Haziran 2026 15:05
 ~  SG: Son Güncelleme: 24.06.2026 15:05 24 Haziran 2026 15:05
Okuma Okuma:  1 dakika

İzmir’de yüzgecine taş bağlanan deniz kaplumbağası hayatını kaybetti

Ekosistemi Koruma ve Doğa Severler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü: “Bu insanlık dışı bir olay.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İzmir’de yüzgecine taş bağlanan deniz kaplumbağası hayatını kaybetti
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İzmir’in Selçuk ilçesindeki Pamucak Sahili’nde yüzgecine kaldırım taşı bağlanmış şekilde ölü deniz kaplumbağası bulundu.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Severler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, 17 Haziran’da da Kuşadası’nda benzer bir olayın yaşandığını; fakat o hayvanın balıkçılar tarafından kurtarıldığını anımsattığı açıklamasında şöyle dedi:

Yaptığımız incelemelerde hayvanın üstünde derin bir kesi izi vardı. Muhtemelen bir aletle vurarak öldürmüşler. Ve daha sonra da ayağına bir parke taşı bağlayıp atmışlar. Ama o parke taşı hafif kaldı galiba çünkü yine denizde sürüklenerek gelmiş. Bu insanlık dışı bir olay. Bunu yapan kişinin ne vicdan ne de duygusunun olmadığını tahmin ediyoruz.

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
hayvan haberleri hayvana eziyet izmir deniz kaplumbağaları
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