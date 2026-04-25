İzmir 9. Uluslararası Kadın Yönetmenler Film Festivali başladı

İzmir 9. Uluslararası Kadın Yönetmenler Film Festivali, dün akşam Adnan Saygun Külltür Merkezi’nde yapılan bir açılışla başladı. Sıla Topçam’ın sunduğu gecede Voices of İzmir grubu, Prof. Berrak Taranç'ın bestelerinden oluşan dört parçalık bir konser verdi.

Yönetmen Dilek Çolak’a festivale katkılarından dolayı emek ödülü verildi.Festivalde hem kısa, hem belgesel, hem de uzun metrajlı filmlerin yarışacağı uluslararası bir seçki yer alıyor. Açılışta, filmlerin fragmanları gösterildi, jüri tanıtımları yapıldı ve festival coşkulu bir açılışla başladı.

Festival direktörü Gülten Taranç ve Festival Danışmanı, Sema Pekdaş, açılışta güçlü mesajlar verdiler. Kadın yönetmenlerin görünürlüğünün, ülkemizde başlı başına bir performans gerektirdiğini vurguladılar. Gülten Taranç, bu festivalin zorluklara rağmen yapılabilirliğinin devam etmesi gerektiğini savundu. Sema Pektaş ise, kadınların sesini duyurmak için fon ve desteklerin zamanında verilmesini ve yeterli olmamasının önüne geçmek gerektiğini belirtti.

Dünyanın dört bir yanından yoğun ilgi gören festivale bu yıl 88 ülkeden toplam 675 film başvurusu yapıldı. Bu başvurular arasından seçilen yapımlar; uzun metraj, belgesel, kısa film, animasyon ve deneysel kategorilerde izleyiciyle buluşacak. Festival programı, bu yıl ilk kez gerçekleştirilen “Feminist Bakış Açısı” bölümüyle daha da genişliyor.

Festival, bu yıl da önemli uluslararası sinemacıları İzmir’de ağırlıyor. Fransa’dan ödüllü yönetmen Houda Benyamina’nın yanı sıra Almanya’dan yönetmen Irene von Alberti, Almanya’dan belgesel sinemacı Sarah Anna Gross, İtalya’dan yönetmen ve yapımcı Antonio Palumbo Terzo, Sırbistan’dan yönetmen ve Balkan Film Directing Festival direktörü Darja Bajić ve Orta Asya’dan sinemacı Farzaniya Galikhanova festival kapsamında jüri üyelikleri, gösterimler ve ustalık sınıflarıyla izleyiciyle buluşacak.

Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye kazanan Divines filminin yönetmeni Houda Benyamina, festival kapsamında bir ustalık sınıfı ile İzmirli sinemaseverlerle buluşacak. Geçtiğimiz yıl festivalde En İyi Belgesel ödülünü kazanan Sarah Anna Gross da festival programı kapsamında bir ustalık sınıfı gerçekleştirecek.

