İtiraz süreci devam eden trafik cezasında ödeme emrine Danıştay engeli

*Bir sürücüye kesilen trafik cezası üzerine 2025 Ocak ayında ödeme emri tebliğ edilmişti. Sürücü Menemen Sulh Ceza Hâkimliği'ne itiraz etti ancak yargılama sürerken tahsil işlemleri başlatıldı. Yerel mahkemeler itirazı reddedince Danıştay Başsavcılığı temyize taşıdı.

*Danıştay 8. Dairesi, trafik cezalarına itiraz eden sürücüler için emsal teşkil eden bir karar verdi. Yüksek Mahkeme, hakkında yargı süreci devam eden ve henüz kesinleşmemiş trafik cezaları için vergi dairelerinin ödeme emri düzenleyemeyeceğine hükmetti.

Trafik cezasına itiraz eden sürücüleri yakından ilgilendiren emsal niteliğinde bir karar Danıştay’dan geldi. Yüksek Mahkeme, hakkında yargı süreci devam eden ve henüz kesinleşmemiş trafik cezaları için vergi daireleri tarafından ödeme emri düzenlenemeyeceğine hükmetti.

Dava süreci

Danıştay 8. Dairesi, bir sürücüye kesilen trafik cezası üzerinden yürüyen davada, idari para cezalarının tahsil aşamasına ilişkin önemli bir ilkeyi netleştirdi. Kararda, “İdari para cezası kesinleşmeden tahsili mümkün olmadığından, dava devam ederken ödeme emri gönderilemez” denildi. Kanun yararına bozma niteliği taşıyan kararın bir örneği 4 Temmuz 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Olayın geçmişine göre, bir sürücüye kesilen idari trafik cezası sonrası 2025 yılı Ocak ayında vergi dairesi tarafından ödeme emri tebliğ edildi.

Sürücü, cezaya karşı Menemen Sulh Ceza Hâkimliği’ne başvurarak itiraz etti. Ancak yargılama sürerken idari yaptırım tutanağı vergi dairesine gönderildi ve tahsil işlemleri başlatıldı. Daha sonra hâkimlik itirazı reddetti; bunun üzerine dosya İzmir 2. İdare Mahkemesi’ne taşındı ancak burada da ödeme emrine yönelik itiraz kabul edilmedi.

Yerel mahkeme kararlarının ardından Danıştay Başsavcılığı devreye girerek kararı temyize taşıdı. Temyiz incelemesinde, idari para cezalarında yargı süreci devam ederken ve karar kesinleşmeden tahsilat işlemi yapılıp yapılamayacağı hususu değerlendirildi.

Danıştay: Hukuka aykırı

Dosyayı inceleyen Danıştay 8. Dairesi, alt mahkeme kararlarını hukuka aykırı bularak kanun yararına bozdu. Gerekçede, “Ödeme emri aşamasına, idari para cezası kesinleşmeden geçilemez; aksi halde işlem hukuken sakatlanır” ifadelerine yer verildi. Mahkeme ayrıca, kesinleşmemiş kamu alacakları için tahsil amacıyla düzenlenen ödeme emirlerinin yasal dayanaktan yoksun olduğuna dikkat çekti.

(EMK)