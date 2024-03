İthaki dört yeni çeviriyle çocuklara yeni pencereler açıyor

İthaki Çocuk yayınları farklı ülkelerde birbirinden güzel dört yazarın eserini çevirdi. Her biri kendi ülkesinde çocukların gönlünü fetheden yazarların Türkçeye çevrilen eserleri, özellikle 6-12 yaş arası çocukların ilgisini çekecek. Yazar Caroline Derlatka’ın “Bir Kitabı Açtığında” eseri Ebru Koç Bal tarafından Türkçeye kazandırıldı. Macera ve mucizelerle dolu eser 3 Nisan’da raflardaki yerini alacak.

Küçük Mucitler işbaşında

Cesur çocuklar için birçok esere imza atan Avustralyalı yazar ve illüstratör James Foley’un “Gastronotlar” kitabı raflardaki yerini aldı. Dünya genelinde on iki yaşından küçük mucitler arasında en iyisi olan Sally Tinker, müthiş bir icatla okuyucunun karşısında. İnsanın en güçlü organına yerleşip onu süper zeki yapan bir AkıllıÇip! Ancak Sally’nin küçük kardeşi Joe bu çipi yutunca, felaket boyutunda bazı gazlı sonuçlar ortaya çıkar. Sally ve arkadaşı Charli, kendilerini küçültüp Joe’nun bağırsaklarına girmek ve bir an önce bu icadı devre dışı bırakmak zorundadır. Sonuçta, en kötü ne olabilir ki? Bilgesu Yaprak’ın Türkçeye kazandırdığı eser, zaman ve mekân, duygular ve hayaller, yenilikler ve gelişmeler, arkadaşlık, aile, sevgi, dayanışma, iletişim, mizah, karikatür temalarını işliyor. “Gastronotlar” 7-9 yaş arası çocuklara hitap ediyor.

Bir kitap nasıl yapılır?

Yazar Rodoula Pappa’nın Türkçeye kazandırılan “Bir Çocuk Kitabı Nasıl Yapılır?” eseri okul öncesi ve ilkokul ikinci sınıf öğrencilerinin ilgisini çekecek. Çocuk ve ebeveynlerin bir kitabın hazırlanış ve üretimi safhasına dair çok şey öğreneceği eserde, kâğıt ve mürekkep nasıl üretilir, yayınevi nedir ve ne iş yapar, bir yazarın metni ve bir çizerin resimleri nasıl kitap haline getirilir, editör ve grafiker hangi işleri yapar, matbaalarda işler nasıl yürür ve kitap üretimi çevreyi nasıl etkiler gibi sorulara yanıt veriliyor.

Hak ve özgürlüklerimiz nelerdir?

Çocuklar, ergenler ve ailelerle çalışmalar yapan lisanslı bir uzman danışman olan terapist Allison Edwards’ın “Mercan’ın Tüm Duyguları” kitabı İdil Koçak tarafından çevrildi. Aynı zamanda Vanderbilt Üniversitesi’nde geleceğin danışmanlarına eğitim veren yazar, kitabında farklı duygularla baş etme konusunu yalın ve etkili bir anlatımla ele alıyor. Mercan mutlu olmak istiyordu. Hatta tek isteği mutlu olmaktı. Ama diğer duyguları da en kötü zamanlarda ortaya çıkıp duruyordu! Hayal kırıklığı, öfke, üzüntü, utanç, endişe, kıskançlık… Ama mutluluk onlardan farklıydı. O, Mercan’a kendini iyi hissettiren tek duyguydu. Mercan, neden her zaman mutlu olamıyordu sanki? Onun dışındaki hiçbir duyguyu yanında istemiyordu. Bir gün duygularının hepsi aniden ortadan kaybolduğunda, Mercan duyguların onu kontrol etmesi gerekmediğini, hatta her birinin bir işlevi olabileceğini fark etti. Belki de tüm duygulara sahip olmak o kadar da kötü bir şey sayılmazdı. Mercan bunu anlayınca ne mi oldu? Her şey değişti. İşte o değişimin devamını raflarda yerini alan kitapta göreceğiz. Duygular ve hayaller, birey ve toplum, kavramlar ve çağrışımlar, hak ve özgürlüklerimiz, kişisel gelişim ve iletişim temalı kitap okulöncesi ve ilkokul ikinci sınıfa kadar olan çocuklara uygun.(SYZ/AÖ)