İtalya’da komünist aday Minervini, Molfetta belediye başkanı oldu

İtalya’nın Puglia bölgesinde, 55 binden fazla nüfusa sahip Molfetta kentinde, 36 yaşındaki mühendis Manuel Minervini, yüzde 67,47 oy oranıyla Komünist Yeniden Kuruluş Partisi’nden (Partito della Rifondazione Comunista) belediye başkanı seçildi.

Sonuç, İtalya’da son olarak Agrigento’nun Favara kentinde Antonio Palumbo’nun kazandığı yerel seçimden bu yana, partinin elde ettiği en dikkat çekici belediye başkanlığı zaferi olarak değerlendiriliyor.

Seçimi ilk turda kaybeden merkez sağ belediye başkan adayı Adamo Logrieco, Minervini’yi tebrik ederek “Yurttaşların verdiği siyasi mesaj, Molfetta’nın değişime susamış olduğunu ve şu anda merkez sola yöneldiğini gösteriyor,” dedi.

Komünist Yeniden Kuruluş Partisi, yerelde oldukça aktif bir örgütlenmeye ve yüzde 6,4 oyla sol koalisyon içinde en güçlü listeye sahip.

Minervini, belediye başkanı olarak ilk önceliğinin “Bugün büyük ölçüde özelleştirilmiş olan plajlardan başlayarak kamusal alanları geri kazanmak” olduğunu söyledi.

Yerel Molfetta Viva gazetesinin aktardığına göre sonuçlar, orak ve çekiç simgeli sol siyasetin yalnızca varlığını sürdürmediğini, aynı zamanda Puglia’da bir kenti yönetir hâle geldiğini de ortaya koydu.

“Radikal bir programla da başarı elde etmek mümkün”

İtalya merkezli bağımsız gazete il manifesto’ya konuşan Minervini, şöyle dedi:

“Burada, Puglia bölgesindeki yaygın modelden farklı olarak, gerçek anlamda ilerici bir siyasi zemin inşa ettik, söz konusu modelde çoğunlukla çeşitli sivil oluşumlar yer alıyor. İttifakımızın kapsamı, sağdan gelerek siyasi kimlik değiştiren isimleri veya partileri içermiyor. Sivil listem, sol eğilimli sivil toplum örgütlerinde yer alan kişilerden oluşuyor; Emergency’den (insani yardım kuruluşu) ANPI’ne (İtalya Ulusal Partizanlar Derneği) kadar uzanan bir yelpazeyi kapsıyor.

“Solun, kendi kimliğiyle hareket ederek, emekçi ve kırılgan kesimleri temsil ederken aynı zamanda orta sınıflar ve üretici kesimlerle de diyalog kurarak seçim kazanabileceğini gösterdik. Yerel düzeyde güçlü biçimde kök salındığında, radikal bir programla da başarı elde etmek mümkün.

“Bu katılım düzeyinde seçim kazanmak için, sandığa gitmeyerek çekilen seçmeni yeniden sürece dahil etmek gerekiyor. Bunun için sokak sokak yürütülen, derinlemesine bir çalışma ve güven veren, empati kurabilen kişilerle sahada olmak şart. Radikal söylem ile yerel kökler birleştirilmeli, aday ya da ittifakların bir ‘pazarlama ürünü’ gibi tasarlanması doğru değil. İletişim sürecinde bir ajansla çalışmadım, bu süreci Komünist Yeniden Kuruluş Partisi militanları yürüttü.”

(TY)