HABER
YT: Yayın Tarihi: 26.03.2026 11:06 26 Mart 2026 11:06
 ~  SG: Son Güncelleme: 26.03.2026 11:13 26 Mart 2026 11:13
Okuma Okuma:  1 dakika

İstanbul’un Karadeniz açıklarında petrol tankerine drone saldırısı

Gemideki 27 Türkiyeli personelin durumu iyi.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Görsel: marinetraffic.com

Rusya’nın Novorossiysk kentinden kalkan ‘Altura’ isimli ham petrol yüklü tankere Karadeniz'de İstanbul Boğazı'nın 15 mil (27 km) açığında drone isabet etti.

NTV, geminin güvertesinde ve makine dairesinde hasar oluştuğunu bildirirken, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını geçti. Tankerin makine dairesinin ise su aldığını yazdı.

Tanker, 140 bin ton petrol yüklüydü ve 27 Türkiyeli personel bulunuyordu.

Sierra Leone bayraklı, İstanbul merkezli Pergamon Denizcilik'e ait gemi Avrupa Birliği ve İngiltere'nin yaptırımları altında. Ancak ABD tarafından gemiye uygulanan herhangi bir yaptırım yok.

Marine Traffic'e göre geminin eski isimleri Kayseri ve Beşiktaş'tı.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
ukrayna rusya ukrayna
