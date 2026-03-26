İstanbul’un Karadeniz açıklarında petrol tankerine drone saldırısı

Rusya’nın Novorossiysk kentinden kalkan ‘Altura’ isimli ham petrol yüklü tankere Karadeniz'de İstanbul Boğazı'nın 15 mil (27 km) açığında drone isabet etti.

NTV, geminin güvertesinde ve makine dairesinde hasar oluştuğunu bildirirken, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını geçti. Tankerin makine dairesinin ise su aldığını yazdı.

Tanker, 140 bin ton petrol yüklüydü ve 27 Türkiyeli personel bulunuyordu.

Sierra Leone bayraklı, İstanbul merkezli Pergamon Denizcilik'e ait gemi Avrupa Birliği ve İngiltere'nin yaptırımları altında. Ancak ABD tarafından gemiye uygulanan herhangi bir yaptırım yok.

Marine Traffic'e göre geminin eski isimleri Kayseri ve Beşiktaş'tı.

