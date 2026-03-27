HABER
YT: Yayın Tarihi: 27.03.2026 17:08 27 Mart 2026 17:08
 ~  SG: Son Güncelleme: 27.03.2026 17:32 27 Mart 2026 17:32
Okuma Okuma:  1 dakika

İstanbul’da cezaevi nakil araçlarının karıştığı kazada 15 kişi yaralandı

48 mahpusun sevki sırasında yaşanan kazada yaralanan dokuz mahpus, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İstanbul Başakşehir’de, Avrupa Otoyolu Edirne istikametinde saat 14.40 sıralarında Metris Ceza İnfaz Kurumu’na ait dört ring aracının karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

48 tutuklu ve hükümlünün sevki sırasında yaşanan kazada 6 jandarma personeli ile 9 mahpus hafif yaralandı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, ihbar üzerine olay yerine sağlık, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, kazanın mahpusların duruşma sonrası cezaevine nakli sırasında meydana geldiği belirtildi. (TY)

İstanbul
cezaevi sevkleri trafik kazası Metris Cezaevi
