İstanbul’da bir fabrikada kimyasal tepkime nedeniyle işçiler tahliye edildi

İstanbul Eyüpsultan’daki Kemerburgaz Cendere Yolu’nda bulunan 2 bin metrekare kapalı alana sahip fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle kimyasal maddeler tepkimeye girdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekibi sevk edildi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, tedbir amacıyla fabrikadaki işçiler tahliye edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla kimyasal tepkime sonucu oluşabilecek sızıntının önüne geçilerek, olay kontrol altına alındı. (TY)