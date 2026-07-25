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YT: Yayın Tarihi: 25.07.2026 12:26 25 Temmuz 2026 12:26
 ~  SG: Son Güncelleme: 25.07.2026 12:28 25 Temmuz 2026 12:28
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İstanbul’da bir fabrikada kimyasal tepkime nedeniyle işçiler tahliye edildi

Olay yerine çok sayıda itfaiye ile AFAD ekibi sevk edildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İstanbul’da bir fabrikada kimyasal tepkime nedeniyle işçiler tahliye edildi
Fotoğraf: Anadolu Ajansı
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İstanbul Eyüpsultan’daki Kemerburgaz Cendere Yolu’nda bulunan 2 bin metrekare kapalı alana sahip fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle kimyasal maddeler tepkimeye girdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekibi sevk edildi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, tedbir amacıyla fabrikadaki işçiler tahliye edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla kimyasal tepkime sonucu oluşabilecek sızıntının önüne geçilerek, olay kontrol altına alındı. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
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