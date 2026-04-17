İstanbul ve Dersim’de ev baskınları: En az 5 gözaltı

Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), İstanbul ve Dersim’de bu sabah düzenlenen ev baskınlarında 5 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

SMF’nin açıklamasına göre, gözaltına alınanlar arasında üyeleri ve destekçileri de bulunuyor.

“Terörün finansmanı” suçlamasıyla Maslak Jandarma Karakolu’na götürülen gözaltındakiler hakkında 24 saatlik avukat kısıtlılığı ve gizlilik kararı bulunuyor.

SMF açıklamasında, “Hiçbir saldırganlık, eşitlik, özgürlük ve adalet mücadelemizi durduramayacaktır. Gözaltına alınanlar derhal serbest bırakılsın. Kahrolsun faşizm, yaşasın mücadelemiz,” dedi.

Baskılar Bizi Yıldıramaz!



