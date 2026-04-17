HABER
YT: Yayın Tarihi: 17.04.2026 14:35 17 Nisan 2026 14:35
 ~  SG: Son Güncelleme: 17.04.2026 14:35 17 Nisan 2026 14:35
Okuma Okuma:  1 dakika

İstanbul ve Dersim’de ev baskınları: En az 5 gözaltı

Sosyalist Meclisler Federasyonu: “‘Teröre finansman’ suçlamasıyla gözaltına alınanlar Maslak Jandarma Karakolu’nda tutuluyor.”

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: SMF’nin X hesabı

Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), İstanbul ve Dersim’de bu sabah düzenlenen ev baskınlarında 5 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

SMF’nin açıklamasına göre, gözaltına alınanlar arasında üyeleri ve destekçileri de bulunuyor.

Terörün finansmanı” suçlamasıyla Maslak Jandarma Karakolu’na götürülen gözaltındakiler hakkında 24 saatlik avukat kısıtlılığı ve gizlilik kararı bulunuyor.

SMF açıklamasında, “Hiçbir saldırganlık, eşitlik, özgürlük ve adalet mücadelemizi durduramayacaktır. Gözaltına alınanlar derhal serbest bırakılsın. Kahrolsun faşizm, yaşasın mücadelemiz,” dedi.

(TY)

İstanbul
SMF Sosyalist Meclisler Federasyonu terörün finansmanı Dersim Gözaltı
