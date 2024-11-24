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KADIN
Yayın Tarihi: 24 Kasım 2024 19:36
 ~ Son Güncelleme: 25 Kasım 2024 09:43
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İstanbul Valiliği Taksim'i yasakladı

İstanbul Valiliği,  25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü öncesinde bir kez daha meydanları kadınlara kapatma kararı aldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İstanbul Valiliği Taksim'i yasakladı
Fotoğraf: Arşiv

İstanbul Valiliği tarafından günler öncesinden polis bariyerleri meydanlara yerleştirildi. Yapılan yazılı açıklamada sosyal medya aracılığyla yapılan çağrılar nedeniyle valiliğin yasaklama kararı aldığı duyuruldu.

Açıklamada "Konu ile ilgili yapılabilecek bir etkinliği gerçekleştirecek grup ve şahıslar ile diğer grup ve şahıslar arasında sözlü ve fiziksel provokatif amaçlı olayların olabileceği, teröre müzahir şahısların bu grupların içinde yer alarak kendi amaçları doğrultusunda suistimal edebileceklerinden hareketle, kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasının tehlikeye düşebileceği değerlendirildiğinden, Beyoğlu ilçe sınırları içerisinde gerçekleştirilecek etkinlikler 25 Kasım 2024 tarihi saat 00.01’den 26 Kasım 2024 günü saat 23.59’a kadar yasaklanmıştır." denildi.

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
25 Kasım kadın vali
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