İstanbul Tabip Odası'nın öncülerinden Prof. Dr. Coşkun Özdemir aramızdan ayrıldı
İstanbul Tabip Odası eski başkanlarından Prof. Dr. Coşkun Özdemir hayatını kaybetti. 1952'de İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun olan Özdemir, nöroloji alanında öncü akademisyenlerden biri olarak öne çıktı. 1978'de Türkiye Kas Hastalıkları Derneği'ni kurdu ve 1989-1996 arasında İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanlığı yaptı. Özdemir, özellikle 12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrasında meslek örgütlerinin ağır baskı altında olduğu dönemde İstanbul Tabip Odası Başkanlığı görevini üstlenerek hekimlik etiğini, bilimsel özerkliği ve demokratik değerleri diktatörlük baskılarına karşı savundu. İstanbul Tabip Odası, Özdemir'in bilim insanı ve mücadeleci kimliğiyle güçlü bir miras bıraktığını belirterek ailesine ve sağlık camiasına başsağlığı diledi.
İstanbul Tabip Odası (İTO), eski başkanlarından Özdemir'in öldüğünü duyurdu. İTO, Prof. Özdemir'in bilim insanı, öğretim üyesi ve meslek örgütü yöneticisi olarak Türkiye'nin tıp tarihine önemli katkılarda bulunduğunu hatırlattı.
İTO'nun açıklamasında, Özdemir'in özellikle demokratik hakların ve meslek örgütlerinin yoğun baskı altında bulunduğu 12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrasında İstanbul Tabip Odası Başkanı olarak hekimlik değerlerini yüksek tuttuğu vurgulandı.
İTO, açıklamasında, "Prof. Dr. Coşkun Özdemir'in bilim insanı, öğretim üyesi ve meslek örgütündeki mücadeleci kimliğiyle ardında güçlü bir bilimsel ve mesleki miras bıraktığını" belirtti.
Prof. Dr. Coşkun Özdemir
1952'de İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun olan Özdemir, nöropsikiyatri uzmanlığının ardından nöroloji alanındaki çalışmalarıyla Türkiye'nin öncü akademisyenlerinden biri oldu.
1978'de Türkiye Kas Hastalıkları Derneği'nin kurucu başkanlığını üstlenen Özdemir, kas hastalıkları alanında bilimsel araştırmaların kurumsallaşmasına öncülük etti. 1989-1996 arasında İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürüttü.
Özdemir'in meslek yaşamı yalnızca akademik başarılarla sınırlı değildi.
12 Eylül askeri darbesinin ardından meslek örgütlerinin ağır baskı altında bulunduğu yıllarda İstanbul Tabip Odası Başkanlığını üstlenen Özdemir, hekimlik meslek etiğini, bilimsel özerkliği ve tabip odalarının demokratik işleyişini diktatörlüğün baskılarına boyun eğmeden savunan şahsiyetler arasındaydı.
İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu, yayımladığı taziye mesajında, Özdemir'i "saygı, minnet ve özlemle" andığını belirterek ailesine, yakınlarına ve sağlık camiasına başsağlığı diledi.
(AEK)