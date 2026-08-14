İstanbul Tabip Odası'nın öncülerinden Prof. Dr. Coşkun Özdemir aramızdan ayrıldı

İstanbul Tabip Odası eski başkanlarından Prof. Dr. Coşkun Özdemir hayatını kaybetti. 1952'de İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun olan Özdemir, nöroloji alanında öncü akademisyenlerden biri olarak öne çıktı. 1978'de Türkiye Kas Hastalıkları Derneği'ni kurdu ve 1989-1996 arasında İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanlığı yaptı. Özdemir, özellikle 12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrasında meslek örgütlerinin ağır baskı altında olduğu dönemde İstanbul Tabip Odası Başkanlığı görevini üstlenerek hekimlik etiğini, bilimsel özerkliği ve demokratik değerleri diktatörlük baskılarına karşı savundu. İstanbul Tabip Odası, Özdemir'in bilim insanı ve mücadeleci kimliğiyle güçlü bir miras bıraktığını belirterek ailesine ve sağlık camiasına başsağlığı diledi.