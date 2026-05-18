HABER
YT: Yayın Tarihi: 18.05.2026 17:35 18 Mayıs 2026 17:35
 ~  SG: Son Güncelleme: 18.05.2026 17:38 18 Mayıs 2026 17:38
Okuma Okuma:  2 dakika

İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz İYİ Parti’den istifa etti

“İnandığımız ilkeler ile fiili gerçeklik arasındaki uyumsuzluk, İYİ Parti çatısı altındaki siyasi faaliyetlerimi sürdürmemi imkansız kılmıştır.”

BİA Haber Merkezi

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, partisinden istifa etti.

Beyaz, yaptığı açıklamada, 2017'de kurucu İstanbul İl Başkanı olarak görev yaptığı İYİ Parti'de geçmişine, mücadelesine, inandığı değerlere hürmetsizlik etmeyen bir anlayışla siyaset yapmaya gayret ettiğini belirtti.

İYİ Partinin kuruluşunda taşıdığı güçlü iddianın beklenen etkiyi ortaya koyamadığını ifade eden Beyaz, şunları kaydetti:

“Bugün gelinen noktada Türkiye’de siyasetin giderek keskinleşen bloklaşma ekseninde yürüdüğü açıktır. Bu tabloda farklı siyasi hatlar arasında denge kurma arayışıyla hareket eden siyasi yapıların genişleme imkânı daralmakta, toplumsal karşılık üretme kapasiteleri de sınırlanmaktadır.

İYİ Parti’nin kuruluşunda taşıdığı güçlü iddianın ve umut dalgasının beklenen etkiyi ortaya koyamadığını üzülerek müşahede etmekteyim.

Düşüncelerim, yaşadıklarım ve tecrübelerim şunu göstermektedir ki; Milletimize karşı sorumluluk bilinciyle yürüttüğümüz bu gayret; büyüme iradesi taşımayan yaklaşımların zımni ittifakıyla akamete uğratılmış, teşkilatın dinamizmini harekete geçirecek bir vizyon yerine, pasif bir sürekliliğin yeniden tahkim edilmesi tercih edilmiştir. Dahası, bu durağanlığın, teşkilatın beklentilerinin aksine, merkezî bir tasarrufla da desteklenerek kurumsallaştırılmış olmasıdır.

Siyasi atılım yönündeki beklentilerimizle mevcut yaklaşım arasında belirgin bir mesafe oluştuğu, değişen toplumsal ve siyasal ihtiyaçlara cevap verecek yeni bir vizyon yerine mevcut siyasi anlayışın devam ettirilmesine öncelik verildiği kanaatini halkımız görmektedir.

Bu tablo karşısında; temsil ettiğimiz değerlerle mevcut işleyiş arasındaki makasın her geçen gün daha da açıldığını müşahede etmek, siyasi sorumluluğum ile şahsi kanaatim arasında derin bir çelişki doğurmuştur. İnandığımız ilkeler ile fiili gerçeklik arasındaki bu uyumsuzluk, İYİ Parti çatısı altındaki siyasi faaliyetlerimi sürdürmemi imkânsız kılmıştır.

Bu çerçevede; İYİ Parti üyeliğimden istifa ettiğimi aziz milletimizin ve kamuoyunun bilgisine saygıyla arz ederim.”

Ersin Beyaz’ın istifasıyla, İYİ Parti’nin TBMM’deki koltuk sayısı 30’dan 29’a düştü. Bağımsız milletvekili sayısı da 9’dan 10’a yükseldi. TBMM’de;

  • Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) 275
  • Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 138
  • Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 56
  • Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) 46
  • Yeni Yol Partisi’nin 20
  • HÜDA-PAR ve Yeniden Refah Partisi’nin 4’er
  • Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP)’in 3
  • Demokratik Bölgeler Partisi ve Emek Partisi’nin (EMEP) 2’şer
  • Saadet Partisi, Demokratik Sol Parti (DSP) ve Demokrat Parti’nin (DP) 1’er milletvekili bulunuyor.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
İyi Parti
