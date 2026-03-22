İstanbul Fatih’te bitişik 2 bina çöktü

İstanbul’un Fatih ilçesinde bitişik 2 bina çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Binada mahsur kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor.

İstanbul Valiliği çökmenin doğalgaz kaynaklı olabileceğini belirtti.

Bölgede güvenlik önlemi alınırken göçük altında kalan 3 kişinin çıkarıldığı öğrenildi.

Ekipler, göçükte arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Valilik açıklaması: Göçükten 3 kişi çıkarıldı

İstanbul Valiliği, Fatih ilçesinde çöken binaya ilişkin yazılı açıklama yaparak göçükten 3 kişinin çıkarıldığını bildirdi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“22 Mart 2026 Pazar günü saat 12.00 sıralarında Fatih ilçesi Ayvansaray mahallesi Ebe sokakta bulunan bir binada patlama meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı olduğu düşünülen patlama sonrası bitişik yapıda inşa edilen iki bina çökmüştür.

Olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmiş olup, arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır. Ekiplerin çalışmaları devam etmekte olup enkaz altında kaldığı düşünülen 5 kişiden 3’ü ekipler tarafından kurtarılarak hastanelere sevk edilmiştir. Enkaz altında kalan 2 kişinin arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir.”

(NÖ)