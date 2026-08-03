İstanbul'da sis nedeniyle vapur seferleri iptal edildi

Kentte sabah saatlerinde İstanbul Boğazı ve çevresinde sis etkili oldu.

Görüş mesafesinin düşmesiyle Şehir Hatları AŞ'nin bazı seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Buna göre, elverişsiz hava koşulları sebebiyle Kadıköy-Kabataş, Kadıköy-Beşiktaş, Kadıköy-Karaköy-Eminönü, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Üsküdar-Haliç, Kadıköy-Haliç, Beşiktaş-Haliç, Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy, Kadıköy-Beşiktaş-İstinye-Sarıyer, Küçüksu-Beşiktaş-Kabataş, Üsküdar-Aşiyan, Arnavutköy-Eminönü ve Çengelköy-Eminönü seferleri ikinci bir duyuruya kadar yapılmayacak.