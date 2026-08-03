ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 03.08.2026 09:10 3 Ağustos 2026 09:10
 ~  SG: Son Güncelleme: 03.08.2026 09:12 3 Ağustos 2026 09:12
Okuma Okuma:  1 dakika

İstanbul'da sis nedeniyle vapur seferleri iptal edildi

İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azalırken bazı vapur seferleri iptal edildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İstanbul'da sis nedeniyle vapur seferleri iptal edildi
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Kentte sabah saatlerinde İstanbul Boğazı ve çevresinde sis etkili oldu.

Görüş mesafesinin düşmesiyle Şehir Hatları AŞ'nin bazı seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Buna göre, elverişsiz hava koşulları sebebiyle Kadıköy-Kabataş, Kadıköy-Beşiktaş, Kadıköy-Karaköy-Eminönü, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Üsküdar-Haliç, Kadıköy-Haliç, Beşiktaş-Haliç, Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy, Kadıköy-Beşiktaş-İstinye-Sarıyer, Küçüksu-Beşiktaş-Kabataş, Üsküdar-Aşiyan, Arnavutköy-Eminönü ve Çengelköy-Eminönü seferleri ikinci bir duyuruya kadar yapılmayacak.

Haber Yeri
İstanbul
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git