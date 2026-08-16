İstanbul'da bu hafta hava nasıl olacak?

AKOM verilerine göre İstanbul'da bu hafta genelinde parçalı bulutlu bir hava etkili olacak. Hava sıcaklığı ise 30 derecenin üzerinde seyredecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava durumu raporunu yayımladı.

AKOM verilerine göre İstanbul'da bu hafta genelinde parçalı bulutlu bir hava etkili olacak.

Hava sıcaklığı ise gündüz 30, akşam ise 20 derece civarında seyredecek.

Balkanlardan gelen kuzey yönlü rüzgar ise yeni haftanın ilk günlerinde zaman zaman etkili olacak.

(FY)