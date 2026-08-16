ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 16.08.2026 14:10 16 Ağustos 2026 14:10
 ~  SG: Son Güncelleme: 16.08.2026 14:15 16 Ağustos 2026 14:15
Okuma Okuma:  1 dakika

İstanbul'da bu hafta hava nasıl olacak?

AKOM verilerine göre İstanbul'da bu hafta hava sıcaklığı 30 derecenin üzerinde seyredecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İstanbul'da bu hafta hava nasıl olacak?
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

AKOM verilerine göre İstanbul'da bu hafta genelinde parçalı bulutlu bir hava etkili olacak. Hava sıcaklığı ise 30 derecenin üzerinde seyredecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava durumu raporunu yayımladı.

AKOM verilerine göre İstanbul'da bu hafta genelinde parçalı bulutlu bir hava etkili olacak.

Hava sıcaklığı ise gündüz 30, akşam ise 20 derece civarında seyredecek.

Balkanlardan gelen kuzey yönlü rüzgar ise yeni haftanın ilk günlerinde zaman zaman etkili olacak.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
hava durumu sıcaklık İstanbul
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git