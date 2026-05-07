HABER
YT: Yayın Tarihi: 07.05.2026 16:43 7 Mayıs 2026 16:43
 ~  SG: Son Güncelleme: 07.05.2026 17:16 7 Mayıs 2026 17:16
Okuma Okuma:  3 dakika

İspanya’dan, BM Filistin Özel Raportörü Albanese'ye liyakat nişanı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Gazze’deki uluslararası hukuk ihlallerini belgeleyen çalışmaları nedeniyle BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese’ye Sivil Liyakat Nişanı verdi.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Gazze'deki uluslararası hukuk ihlallerini belgeleyen ve kınayan çalışmaları dolayısıyla Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'ye Sivil Liyakat Nişanı takdim etti.

Başbakanlık konutu Moncloa'da yapılan törende, Sanchez tarafından Albanese'ye İspanya'nın Sivil Liyakat Nişanı verildi.

Konuya ilişkin Başbakanlıktan basına verilen bilgilerde, 1 Mayıs 2022'den bu yana BM Filistin Özel Raportörü olarak görev yapan İtalyan Albanese'nin, Gazze'deki uluslararası hukuk ihlallerini belgeleyen ve kınayan çalışmaları nedeniyle bu ödüle layık görüldüğü kaydedildi.

Bilgilerde, Sanchez ve Albanese'nin ayrıca ikili görüşme yaparak, Filistin'deki durumu, şiddetin derhal sona erdirilmesini, onurlu ve insancıl kalıcı barışın inşası konularını ele aldığı belirtildi.

"Kamu sorumluluğunun ahlaki yükümlülüğünü yerine getirdi"

Tören sonrası Sanchez sosyal medya hesabından Albanese ile tokalaştığı bir fotoğrafı paylaşarak "Kamu sorumluluğu, görmezden gelmeme konusundaki ahlaki yükümlülüğü de beraberinde getirir. Dünyanın vicdanını ayakta tutan bir sese, işgal altındaki Filistin topraklarında görev yapan Birleşmiş Milletler Özel Raportörü Francesca Albanese'ye Sivil Liyakat Nişanı takdim etmek bir onurdur." diye yazdı.

Sanchez, hafta başında Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e bir mektup göndererek, Francesca Albanese ve Uluslararası Ceza Mahkemesi yargıçları ve savcılarına uygulanan ABD yaptırımlarını askıya almak için Engelleme Statüsü'nün etkinleştirilmesini talep etmişti.

Francesca Albanese hakkında

Hukukçu ve akademisyen...

1977’de İtalya'nın Ariano Irpino şehrinde doğdu. Hukuk okudu. Pisa Üniversitesi'nden onur derecesiyle mezun oldu. Yüksek lisansını Londra Üniversitesi’nde insan hakları alanında yaptı. Amsterdam Üniversitesi’nde mülteci hukuku üzerine doktora yapıyor.

1 Mayıs 2022'de, üç yıllık bir süre için Birleşmiş Milletler (BM) işgal altındaki Filistin toprakları Özel Raportörü olarak atandı. Bu görevi üstlenen ilk kadındı.

İsrail'in Filistin topraklarını işgalini eleştirdi ve ilk raporunda BM üye ülkelerine işgali sona erdirmeleri için tavsiyelerde bulundu.

2023’te İsrail'in Gazze Şeridi'ni işgal etmesinin ardından derhal ateşkes çağrısı yaptı ve Gazze'deki Filistinlilerin etnik temizlik riski altında olduğu uyarısında bulundu.

26 Mart 2024'te BM İnsan Hakları Konseyi'ne İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin soykırım olduğunu bildirdi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni, ağır insan hakları ihlallerine karışan Amerikalı ve İsrailli şirketler ve kişiler hakkında soruşturma başlatmaya çağırdığı için ABD hükümeti tarafından yaptırıma tabi tutuluyor.

Filistin Özel Raportörü olmadan önce BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi ve BM Filistinli Mülteciler Yardım ve Çalışma Ajansı da dahil olmak üzere BM'de 10 yıl boyunca insan hakları uzmanı olarak çalıştı.

Gazze ve İspanya-İsrail ilişkileri

İspanya’nın Albanese’ye verdiği nişan, Madrid ile Tel Aviv arasında Gazze nedeniyle derinleşen diplomatik gerilimin son halkası.

Pedro Sanchez hükümeti, Mayıs 2024’te Filistin Devleti’ni resmen tanıyarak İsrail’in sert tepkisini çekmiş, sonraki süreçte Gazze’de yaşananları “soykırım” olarak nitelendirip Netanyahu hükümetini uluslararası hukuku ihlal etmek ve Filistinlilere yönelik saldırıları sürdürmekle suçlamıştı.

Madrid yönetimi ayrıca İsrail’e yönelik askeri ambargo kararı almış, İsrail’e silah ve askeri teçhizat sevkiyatına kısıtlamalar getirmiş, Avrupa Birliği’nden de AB-İsrail Ortaklık Anlaşması’nın askıya alınması yönünde adım atmasını talep etmişti.

İspanya, AB içinde İsrail’e karşı en net tavır alan ülke. İki ülke de büyükelçilerini geri çekti. Şu an aralarında en üst diplomatik temsilcilik maslahatgüzar seviyesinde.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
İspanya pedro sanchez Birleşmiş Milletler Özel Raportörü Francesca Albanese Gazze İsrail Filistin
