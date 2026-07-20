İspanya kupayı aldı, Trump yuhalandı, futbolu futbolcular kurtardı, FIFA ayaklar altında kaldı

2026 FIFA Dünya Kupası, İspanya'nın Arjantin'i finalde 1-0 yenerek ikinci kez şampiyon olmasıyla sona erdi, ancak turnuva siyasal ve ticari skandallarla gölgelendi. Trump, ABD'li futbolcu Folarin Balogun'un kırmızı kartını kaldırtmak için FIFA Başkanı Infantino'yu arayarak disiplin sürecine müdahale etti. Geçerli vizesi olan Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan ABD'ye alınmazken, final biletleri 7 bin dolardan satışa çıkarıldı ve bazıları 2 milyon dolara yükseldi. FIFA klimalı stadyumlarda bile zorunlu "hidrasyon molaları" uygulayarak maçları reklam kuşaklarına böldü. Trump ve Infantino kupa töreninde yoğun yuhalamalarla karşılandı. Arjantin'in lehine verilen tartışmalı VAR kararları ve Trump'ın kutlamaların merkezine yerleşme çabası, futbolun siyaset ve ticarileşme baskısı altında kaldığı bir turnuvanın simgesi oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası, kitlelerin sporu futbolun astronomik bilet fiyatları ve oyunun reklam kuşaklarına bölünmesiyle sahada ve ekran başında kitlelerden kopartıldğı bir turnuva haline getirilirken taraftarların ve takımların ülkeye giriş engelleri, Trump’ın ABD’li futbolcunun kırmızı kart cezasını kaldırtmak için FIFA’ya müdahalesi ve hakkaniyetsiz VAR kararlarıyla sahadaki oyunun tadını kaçıran siyasal ve ticari skandallarıyla geride kaldı.

Trump ve İnfantino'ya ağız dolusu yuhalama

Donald Trump, İspanya-Arjantin finalinin ardından kupa töreni için sahaya çıktığında yoğun yuhalamayla karşılandı. Infantino ile birlikte çimlerde görünmesiyle stadyumdaki ses düzeyinin yaklaşık 78 desibelden 84 desibele çıktığı bildirildi.

Trump, İspanya kaptanı Rodri’ye kupayı verdikten sonra oyuncular zaferi kutlarken platformda kalmaya çalıştı. Futbolcuların kupayı kaldırdığı görüntünün ortasına yerleşmeye uğraşan Trump’ı Infantino’nun kenara yönlendirmesi, ABD Başkanı’nın geçen yıl Chelsea’nin kazandığı Kulüpler Dünya Kupası’nda da kutlamaların merkezine girme çabasını hatırlattı.

Turnuva böylece, ev sahibi ülke başkanının futbolun orta yerinde görünme girişimine tribünlerden yükselen siyasal tepkiyle kapandı. Trump, turnuva boyunca FIFA’nın sportif ve disiplin süreçlerine müdahaleden uzak duramayan bir aktör olarak göründü.

İspanya ikinci kez dünya şampiyonu

spanya, New York-New Jersey Stadı’ndaki finalde Arjantin’i uzatmalarda Ferran Torres’in 106. dakikada attığı golle 1-0 yenerek 2010’dan sonra ikinci kez Dünya Kupası’nı kazandı.

Enzo Fernández’in normal sürenin sonunda ikinci sarı karttan atılmasıyla Arjantin uzatmaları 10 kişi oynadı. Maç bittikten sonra çıkan arbede üzerine Leandro Paredes de kırmızı kart gördü.

İspanya 20 şut çekerken Arjantin yalnızca 2 şut üretebildi ve ilk şutunu 115. dakikada attı. Arjantin kalecisi Emiliano Martínez kurtarışlarıyla maçı uzatmalara taşısa da, ancak Ferran Torres’in golü İspanya’nın üstünlüğünü sonuca çevirdi.

Lionel Messi son Dünya Kupası maçının ardından ikincilik madalyasını gözyaşları içinde aldı. Arjantinli futbolcuların kupa töreni sırasında sırtlarını sahaya dönmeleri de finalin tartışmalı görüntülerinden biri oldu.

Trump’ın kırmızı kart müdahalesi

Turnuvanın en büyük skandalı, Trump’ın ABD’li forvet Folarin Balogun’a verilen kırmızı kart cezasının kaldırılması için Infantino’yu aramasıyla patlak verdi.

Balogun, ABD’nin Bosna-Hersek’i 2-0 yendiği son 32 turu maçında doğrudan kırmızı kart görmüş ve Belçika karşılaşmasında cezalı duruma düşmüştü. Trump, pozisyonun faul olmadığını ileri sürerek kararın yeniden incelenmesini istedi.

FIFA, daha önce itiraz edilemeyeceğini açıkladığı bir maçlık cezayı askıya aldı ve Balogun’un Belçika maçında oynamasına izin verdi. Trump, Infantino’yu aradığını kabul etti; ancak “baskı yapmadığını” savundu.

Belçika’nın ABD’yi 4-1 yenerek elemesi Trump'ın müdahalesinin sahada bir sonuç vermesini sağlamadı ama ev sahibi ülke başkanının bağımsız olması gereken FIFA disiplin sürecine milli takımı lehine müdahalesi, turnuvanın hakkaniyetine duyulan güveni sarstı.

Final öncesinde Trump ve Infantino’ya gösterilmek üzere hazırlanan yaklaşık 10 bin sembolik kırmızı kartın güvenlik görevlilerince toplatıldığı açıklandı. Planlanan protesto engellense de kupa törenindeki yuhalama daha da güçlü bir siyasal kapanışa dönüştü.

Geçerli vizesi olan hakem ABD’ye alınmadı

Trump yönetiminin göç politikaları Dünya Kupası’nın evrensellik iddiasını daha turnuva başlamadan gölgeledi.

Afrika Futbol Konfederasyonunun 2025’in en iyi erkek hakemi seçtiği Somalili Omar Abdulkadir Artan, geçerli vizesine karşın ABD’ye alınmadı ve turnuvada görev yapamadı. Bir Trump yönetimi yetkilisi, kanıt sunmadan Artan’ın “terör örgütleriyle bağlantılı olduğundan kuşkulanılan kişilerle ilişkili” olduğunu ileri sürdü.

FIFA, hakemini savunmak yerine eleştirilerin “yatışması” gerektiğini söylemekle yetindi. Haiti, İran, Senegal ve Fildişi Sahili yurttaşlarını kapsayan seyahat yasakları da oyuncu yakınları ve taraftarların takımlarını desteklemek için ABD'ye girişinde eşitsizlik yarattı.

VAR tartışması Arjantin’in peşini bırakmadı

Arjantin’e 3-2 yenildiği son 16 turu maçında, Mısır’ı 2-0 öne geçirecek gol, pozisyondan çok önce gerçekleşen bir faul gerekçesiyle iptal edildi. Mısır Teknik Direktörü Hossam Hassan ve kaptan Muhammed Salah karara tepki gösterirken, VAR’ın golden yaklaşık yarım dakika önce gerçekleşip ki bir müdahaleyi inceleme yetkisi tartışıldı.

Arjantin’in İsviçre’yi 3-1 yendiği çeyrek finalde de Breel Embolo’nun hakemi aldatmaya yönelik hareket gerekçesiyle ikinci sarı karttan atılması tepki çekti. İsviçre Teknik Direktörü Murat Yakın, pozisyonda ne penaltı ne de sarı kart gerektiren bir durum bulunduğunu söyledi.

Arjantin’in finaldeki sert ve oyunu oynatmamaya dayalı futbolu, iki oyuncusunun kırmızı kart görmesi ve maç sonundaki arbede, takımın hakem kararlarından yararlandığı yönündeki eleştirileri büyüttü.

Halkı futbol izlemekten mahrum eden bilet fiyatları

Final için yaklaşık 1.200 ikinci kategori bilet 7 bin 380 dolardan satışa çıkarıldı. FIFA’nın resmî yeniden satış sisteminde bazı biletlerin nisanda 2 milyon dolara kadar yükseldiği görüldü.

Taraftar grupları “aşırı fiyatlar” nedeniyle FIFA’ya dava açarken New York ve New Jersey makamları bilet fiyatları ve koltuk konumlarına ilişkin yanıltıcı bilgiler konusunda soruşturma başlattı.

Infantino astronomik fiyatları eleştirmek yerine FIFA’nın ABD’de yeniden satışa izin veren yasalardan yararlanmakla yükümlü olduğunu savundu. Kupanın taşınddığı lüks kadın giyim markası Louis Vuitton sandığı ve turnuvadan sağlanan 15 milyar dolarlık gelir, futbolun bir halk gösterisinden lüks tüketim ve sponsorluk platformuna dönüşümünün çarpıcı ifadeleriydi.

"Su molası" adı altında reklam arası

FIFA’nın bütün maçlarda, hava sıcaklığından bağımsız olarak her devrede üçer dakikalık “hidrasyon (susuzluk giderme) molası” uygulaması tepki çekti.

Oyuncu sağlığı açısından gerekli olabilen molalar olsa da, klimalı Dallas, Houston, Atlanta ve Vancouver stadyumlarında da mola zorunlu tutuldu. Futbolcular ve teknik direktörler oyunun fiilen dört devreye ayrılmasından yakınırken, uygulamanın Amerikan televizyonlarına reklam kuşakları açmak için standartlaştırıldığı eleştirisi öne çıktı.

Finalde ilk kez düzenlenen devre arası müzik gösterisi nedeniyle 15 dakikalık ara 27 dakika 20 saniyeye çıktı. Madonna, Justin Bieber ve “Ted Lasso” karakterlerinin de yer aldığı gösteri, finalin "Amerikan futbolu" şampiyonalarına verilen adla Super Bowl biçiminde yeniden tasarlanmasının en göze batan örneğiydi.

Futbol ayakta, FIFA’nın itibarı ayaklar altında kaldı

48 takımlı ilk Dünya Kupası sürpriz sonuçlara, geri dönüşlere ve yeni futbol ülkelerinin göz önüne çıkmasına sahne oldu. Norveç’in Brezilya’yı, Belçika’nın ABD’yi elemesi; Fas, Mısır ve İsviçre’nin performansları futbola zenginlik kattı.

Ancak FIFA’nın Trump’ın müdahalesine direnememesi, göç politikaları karşısında hakemleri ve taraftarları savunmaması, bilet fiyatları ve reklam gelirlerini oyunun bütünlüğünün önüne koyması bu başarıyı gölgeledi.

Rodri İspanya’nın hak ettiği kupayı kaldırırken, görüntüye girmeye çalışan Trump ile onu sahneden uzaklaştırmaya uğraşan Infantino da yuhalamalar eşliğinde turnuvanın itibar kaybının simgesine dönüştü. Futbolu siyasetin ve ticaretin yörüngesine sokma çabalarına karşı oyunu bir kez daha futbolcular ve taraftarlar kurtardı.

(AEK)