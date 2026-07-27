İspanya'dan Çin'e yaşanan felaketler: Bir milyonu aşkın kişi etkilendi

Fransa ve İspanya: 320 bin kişi tahliye edildi

Mezopotamya Ajanası'nda yer alana habere göre, Fransa’nın güneybatısındaki yangınlar Bordeaux kentinin giriş noktalarına 15 kilometre kadar yaklaştı. Ülkede turistler ve bölge sakinlerinden oluşan yaklaşık 220 bin kişi tahliye edildi. İspanya’da Madrid, Toledo ve Avila çevresindeki yangınlarda yaklaşık 77 bin hektar alan yandı. Avila’daki yangın, ülkenin yakın tarihindeki en büyük orman yangını olarak kayıtlara geçti. İspanya’da 100 bine yakın kişiye evlerini boşaltma talimatı verildi. Avrupa Birliği’nin sivil koruma mekanizması kapsamında Yunanistan ve İtalya İspanya’ya yangın söndürme uçakları gönderdi. Portekiz 100’ü aşkın asker ve ekipmanla çalışmalara katılırken, Türkiye’den de 2 uçağın bölgeye gönderileceği açıklandı.

İtalya’nın Puglia ve Basilicata bölgelerinde de kıyı ve dağlık alanlardaki yangınlar nedeniyle tahliyeler gerçekleştirildi. Yetkililer, sıcaklıkların yeniden yükselmesinin yangınlarla mücadeleyi zorlaştırabileceği uyarısında bulundu.