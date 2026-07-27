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YT: Yayın Tarihi: 27.07.2026 15:49 27 Temmuz 2026 15:49
 ~  SG: Son Güncelleme: 27.07.2026 16:19 27 Temmuz 2026 16:19
Okuma Okuma:  1 dakika

İspanya'dan Çin'e yaşanan felaketler: Bir milyonu aşkın kişi etkilendi

Dünyanın farklı bölgelerinde etkili olan sel, heyelan, yangın ve fırtınalarda güncel verilere göre en az 213 kişi yaşamını yitirdi, 469 kişi yaralandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İspanya'dan Çin'e yaşanan felaketler: Bir milyonu aşkın kişi etkilendi
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Dünya genelinde yaşanan güncel afet bilançolarına göre Avrupa’da orman yangınları, Güney Asya’da muson yağışları, Çin’de tayfun ve heyelanlar etkili oldu. 

Görseli Büyüt

Fransa ve İspanya: 320 bin kişi tahliye edildi

Mezopotamya Ajanası'nda yer alana habere göre, Fransa’nın güneybatısındaki yangınlar Bordeaux kentinin giriş noktalarına 15 kilometre kadar yaklaştı. Ülkede turistler ve bölge sakinlerinden oluşan yaklaşık 220 bin kişi tahliye edildi. İspanya’da Madrid, Toledo ve Avila çevresindeki yangınlarda yaklaşık 77 bin hektar alan yandı. Avila’daki yangın, ülkenin yakın tarihindeki en büyük orman yangını olarak kayıtlara geçti. İspanya’da 100 bine yakın kişiye evlerini boşaltma talimatı verildi. Avrupa Birliği’nin sivil koruma mekanizması kapsamında Yunanistan ve İtalya İspanya’ya yangın söndürme uçakları gönderdi. Portekiz 100’ü aşkın asker ve ekipmanla çalışmalara katılırken, Türkiye’den de 2 uçağın bölgeye gönderileceği açıklandı. 

İtalya’nın Puglia ve Basilicata bölgelerinde de kıyı ve dağlık alanlardaki yangınlar nedeniyle tahliyeler gerçekleştirildi. Yetkililer, sıcaklıkların yeniden yükselmesinin yangınlarla mücadeleyi zorlaştırabileceği uyarısında bulundu. 

Görseli Büyüt

Pakistan: 107 kişi öldü

Pakistan’da dünden bu yana etkili olan muson yağışları, seller, yıldırım düşmeleri ve ev çökmeleri sonucu en az 107 kişi yaşamını yitirdi, 344 kişi yaralandı. Ölümlerin yarısından fazlasının şiddetli yağışlar sırasında evlerin ve çatıların çökmesinden kaynaklandığı belirtildi. Yüzlerce ev zarar görürken, Lahor ve Gujranwala çevresinde yaklaşık 400 kilometrekarelik alan sular altında kaldı. 

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Hindistan: 83 kişi öldü

Hindistan’ın Assam eyaletindeki sellerde can kaybı 68’e yükseldi. Eyaletin 5 ilçesindeki 763 köyde 524 bini aşkın kişi sellerden etkilendi. Yaklaşık 37 bin 700 kişi 109 geçici barınma alanına yerleştirildi. Himaçal Pradeş eyaletinde ise yağış bağlantılı afetlerde 15 kişi yaşamını yitirdi. Ölümlerin 14’ü heyelanlarda, biri ani selde meydana geldi. Eyalet genelinde 135 yol ulaşıma kapanırken, 44 elektrik dağıtım tesisi ve 38 içme suyu sistemi devre dışı kaldı. 

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 Afganistan: 23 ölü

Afganistan’ın doğusundaki Nuristan eyaletinde meydana gelen ani sellerde en az 23 kişi yaşamını yitirdi, 125 kişi yaralandı. Kayıp kişilerin bulunması için arama çalışmaları sürüyor. Sellerde 92 ev yıkıldı veya zarar gördü. 

Görseli Büyüt

Çin: 700 bin kişi taşındı

Çin’i vuran en güçlü tayfun olan Noul, Guangdong eyaletinde karaya çıktı. Tayfun öncesinde ve sonrasında eyalet genelinde 700 bini aşkın kişi güvenli alanlara taşındı. Çin yönetimi Jiangxi, Hunan, Guangdong, Sichuan, Shaanxi, Gansu ve Xinjiang’ın bazı kesimleri için en yüksek seviyede ani sel uyarısı yayımladı. 

Genel bilanço

Pakistan, Hindistan ve Afganistan’daki sel, heyelan ve muson bağlantılı afetlerde en az 213 kişi yaşamını yitirdi, 469 kişi yaralandı. Fransa, İspanya ve Çin’de 1 milyonu aşkın kişi tahliye edildi veya güvenli alanlara taşındı. Hindistan’ın Assam eyaletinde ayrıca 524 bini aşkın kişi sellerden etkilendi.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
ekoloji Deprem can kaybı
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