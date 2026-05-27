İspanya'da Sánchez’in partisine yolsuzluk operasyonu

İspanya’da yolsuzlukla mücadele polisi, Başbakan Pedro Sánchez’in partisi Sosyalist İşçi Partisi’nin (PSOE) Madrid’deki genel merkezine baskın düzenledi.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Jandarma’ya bağlı seçkin Merkezi Operasyon Birimi’ningörevlileri, iktidar partisinin yasa dışı finansmanına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında delil toplamak üzere görevlendirildi. Operasyonun Ulusal Mahkeme tarafından onaylandığı, soruşturmanın ise İspanya Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı’nın denetiminde yürütüldüğü aktarıldı.

Baskın, eski Başbakan José Luis Rodríguez Zapatero hakkında Plus Ultra havayolu şirketinin 2021’deki kurtarma operasyonuyla bağlantılı olarak kara para aklama, nüfuz ticareti ve başka suçlamalarla işlem yapılmasından kısa süre sonra geldi.

Sánchez’in azınlık hükümeti, son dönemde parti çevresindeki yolsuzluk iddiaları nedeniyle siyasi baskı altında. 2023’te sol koalisyon hükümetinin kurulmasını mümkün kılan bölgesel partilerin de PSOE ile ilişkilerini yeniden değerlendirmeye başladığı belirtiliyor.

Bask Milliyetçi Partisi lideri Aitor Esteban, Sánchez’in yıl sonundan önce erken seçim çağrısı yapması gerektiğini söyledi. Esteban, hükümetin “istikrarlı çoğunluk, bütçe ve siyasi yönelim olmadan” 2026 sonrasına taşınmasının zor olduğunu savundu.

Katalonya Cumhuriyetçi Solu’ndan Gabriel Rufián ise partisinin kırmızı çizgisinin, yasa dışı parti finansmanına ilişkin yaygın yolsuzluk kanıtı olacağını söyledi. Rufián, benzer bir durumun PSOE için ortaya çıkması halinde seçim çağrısı yapılmasının “mantıklı” olacağını belirtti.

Plus Ultra dosyası ve Zapatero hakkındaki iddialar

İspanya’da tartışmanın merkezinde, 2004-2011 yılları arasında başbakanlık yapan ve PSOE’nin eski liderlerinden José Luis Rodríguez Zapatero hakkında yürütülen Plus Ultra soruşturması bulunuyor.

Plus Ultra havayolu şirketine Kovid-19 salgını sonrasında verilen 53 milyon avroluk kurtarma desteğinin kara para aklama amacıyla kullanılıp kullanılmadığı araştırılıyor. Ulusal Mahkeme hakimi José Luis Calama’nın, Zapatero’ya “organize suç, nüfuz kullanma ve belge sahteciliği” suçlamaları yönelttiği belirtiliyor.

Soruşturma kapsamında Zapatero’nun başbakanlık sonrası dönemde Venezuela ve Çin bağlantılı olduğu ileri sürülen operasyonları, uluslararası finansal işlemleri, petrol, altın ve dövizle ilgili iddia edilen ilişkileri de inceleniyor.

Dosyada dikkat çeken başlıklardan biri de Zapatero’nun Madrid’deki ofisinde yapılan aramalarda bir kasada bulunan mücevherler oldu. Basına yansıyan bilgilere göre, safir, yakut, inci kolye, küpe, bilezik ve saatlerden oluşan 100’den fazla parçanın toplam değerinin 3 milyon avroya ulaşabileceği ileri sürüldü. Zapatero tarafı ise mücevherlerin kendisine ve eşine ait olduğunu, bir kısmının miras kaldığını belirtti.

Soruşturmaya Zapatero’nun iki kızının da dahil edildiği, bu kişilerin babalarının nüfuzunu kullanmak ve yasa dışı komisyon iddialarıyla ilişkilendirildiği aktarılıyor.

Başbakan Pedro Sánchez, Zapatero’ya destek verdiğini ve suçsuzluğuna inandığını açıklasa da muhalefetteki sağ ve aşırı sağ partiler ile hükümete dışarıdan destek veren Bask ve Katalan partileri PSOE’den açıklama talep ediyor.

Metinde yer alan bilgilere göre Zapatero, İspanya demokrasi tarihinde mahkeme tarafından suçlanan ilk eski başbakan olarak kayda geçti. Zapatero ise hakkındaki iddiaları reddediyor.