Işık Güner'in "habitat" sergisi açıldı

Işık Güner’in Dünya’nın zengin bitki örtüsünü konu aldığı kitap, kısa film ve sergi üçlemesinden oluşan “habitat” başlıklı projesinin sergisi Rize-Çamlıhemşin'de 19 Ekim Cumartesi günü açıldı.

Işık Güner, biyoçeşitliliğin zenginliği, önemi ve yok oluşu üzerine odaklanan kişisel sergisini Rize Çamlıhemşin'deki 1910 yılında Rüştiye olarak kurulan, şimdilerde âtıl durumda bulunan Çinçiva Okul binasında gerçekleştiriyor.

Serginin açılışına Edinburgh Botanik Bahçesi Sanatçısı Jacqui Pestell ve Işık Güner’in bitki ressamlığı üzerine ve Flora Araştırmaları Derneği Başkanı Tuğrul Körüklü’nün Türkiye florası üzerine yaptığı söyleşiler eşlik etti. Açılış yöre halkının da katılımıyla Fındıklı Kadın Korosunun konseri ile devam etti.

“habitat” sergisi, Işık Güner’in dünyanın çeşitli coğrafyalarında peşinden koştuğu yabani bitkileri resmettiği yapıtlarının bir araya gelmesiyle oluşuyor. Sanatçı sergisinde, doğal habitatların yok olma tehlikesine dikkat çekmek ve korunmaları gerekliliğini görsel ve duyusal bir deneyimle izleyiciye aktarmayı amaçlıyor.

Sanat dünyasında doğa ve bilimin zarif bir birleşimi olarak kabul edilen bitki resimleri, Işık Güner'in suluboya resimleriyle doğayı en saf haliyle gözler önüne seriyor.

Sergi, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde doğal bitki örtüsü olarak yetişen nadir bitkilerin titizlikle detaylandırılmış bilimsel temsilleriyle dikkat çekerken, izleyiciyi Peru’nun yağmur ormanlarından, kurak çöllere, Himalaya’nın yüksek zirvelerinden, Japonya’nın orman bitkilerine kadar birçok habitatta yolculuğa çıkarıyor. Üstelik bunu vahşi doğasıyla Fırtına Vadisi’nin tam kalbinde yapıyor…

Işık Güner'in her bir yapıtı, bitkilerin tam boyutlarını ve gerçek renklerini birebir yansıtarak, bilimsel bitki resmi şöleni sunuyor.

Titizlikle detaylandırılmış bilimsel temsilleriyle karşımıza çıkan Türk navruzu (Iris caucasica M.Bieb. subsp. turcica) , Van kurtkulağı (Iris polakii f. barnumiae), Ayıgülü (Paeonia mascula (L.) Mill. subsp. mascula) gibi türlerden oluşan bu seçki, izleyicilere Türkiye'nin zengin bitki örtüsünün estetik ve bilimsel değerlerini keşfetme fırsatı tanıyor.

Yönetmenliğini Recep Akar’ın yaptığı, “habitat” projesinin parçası olan performans filmi ise, farklı ülkelerden sanatçıların resmettiği bitkilerin desenlerinden oluşan kostüm eşliğinde, koreograf Ebru Cansız’ın özel tasarladığı solo dans koreografisi sergide ilk kez izleyiciyle buluşuyor.

Güner, performans filminde doğal yaşamın güzelliğini ve tehlikesini aynı anda vurgulayarak, izleyicilere anın ne kadar kısa sürede değişebileceğini hatırlatıyor.

Işık Güner, "Doğa bize ev sahipliği yapıyor ve bu evi korumak bizim sorumluluğumuzda. Sergi, bu sorumluluğu görsel bir şölenle izleyiciye iletmeyi amaçlıyor" diyor.

Ayrıca sergi, Işık Güner'in “habitat” projesiyle aynı adlı kitabının müjdesini de veriyor. Kitap, Güner'in bu bitkilerin yaşadığı eşsiz coğrafyalara yaptığı yolculuk hikayelerini ve farklı ülkelerden yazar ve ressamların katkılarıyla zenginleşen bir içeriğe sahip.

Işık Güner, 2016 yılından bu yana Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğusu'nda yaptığı arazi çalışmaları sonucunda resmettiği birçok bitki türünü içeren bu kitapta, özellikle uzun yıllardır peşinde olduğu 'süsen' türlerine de yer veriyor.

“habitat” Projesi kitabı, doğal yaşamın çeşitliliği ve korunmasına dair derinlemesine bir bakış sunarken, birden çok yazarın katkısıyla sanat ve bilim arasındaki kesişim noktasında yeni bir perspektif açıyor.

“habitat” sergisi; yabani hayatın bilimsel önemini ve doğanın estetik değerlerini bir arada sunarak, bitki resimlerinin nadir örneklerini seven sanatseverler ve doğa meraklıları için 1 Kasım 2024 tarihine kadar unutulmaz bir deneyim vaat ediyor.

Işık Güner Hakkında

2006 yılında lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünde tamamladıktan sonra tam zamanlı Bitki Ressamı olarak çalışmaya başladı. ‘Plants from the Woods and Forests of Chile’ adlı kitap projesi için 40 illüstrasyon hazırladı. Yedi yılda tamamlanan kitap, 2015 yılında Edinburg Kraliyet Botanik Bahçesi tarafından yayınlandı. Kitap için hazırladığı bir çok resim, Londra, RHS ve Edinburg, Biscot adlı uluslararası Bitki Resim sergilerinde Altın madalya ve serginin en iyi resmi ödülünü aldı. Ayrıca, kitap “Excellence in Botanical Art and Illustration 2017” ödülünü aldı.

İlerleyen yıllarda İngiliz Prensi, Prens Charles (King Charles III) adına hazırlanan “Transylvania Florilegium” adlı kitap projesinde yer aldı. “Beauty of Orchids, China” ve “Plants of Nepal” adlı bitki koruma projeleri için, tehlike altında ve tıbbi bitkiler üzerine çalışmalar hazırladı. Bu çalışmalardan bazıları “Shirley Sherwood, Londra” ve “Hunt Institute, USA” koleksiyonlarında yer almaktadır. Halen, “Resimli Türkiye Florası Projesi”nde Sanat Editörü olarak çalışmakta ve Edinburg Kraliyet Botanik Bahçesi, Bitki İllüstrasyon Diploma Kursu’nda eğitmenlik yapmaktadır. Bu kurs, dünyanın önde gelen kurslarından biridir.

Hazırladığı “Botanical Illustration from Life” adlı eğitim kitabı, geçtiğimiz günlerde altı ayrı dilde, Türkçe, İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Korece ve Çince olarak yayınlandı. Şu anda Fırtına Vadisi’nde yaşamaktadır ve birçok ülkeye bitki resim kursları düzenlemek ve bitkileri resmetmek için seyahatler etmektedir.

Çinçiva Okulu Hakkında

Hemşin Terakki ve Teavün Cemiyeti adlı derneğin girişimiyle, 1910 yılında Çinçiva köyünde çocukların okuması için bir Rüştiye Binası yaptırıldı.

Uzun yıllar eğitim hayatı devam eden bu okuldan memleketin önemli simaları mezun olmuştur. Merkezi sisteme taşındıktan sonra âtıl kalan bu okul binası, Çinçiva’dan Rukiye ve Selçuk Güney girişimiyle Fırtına Pansiyon adıyla yeniden hayat bulmuştur. Bu süre içerisinde bina, kültür ve sanat faaliyetlerinin merkezi olarak devam etmiş ve tabii vadinin ekolojik mücadelesinin buluşma noktası oldu.

Şimdi, bu tarihi okul binası, Vadi’nin bir kültür ve sanat merkezine ihtiyacı olmasından ötürü, bölgede yaşayan insanlar tarafından ‘Bal müzesi’ olarak yeniden kurgulanması isteniyor.

Işık Güner’in “habitat” sergisi, bir bitki koruma projesi olması yanında bölgenin kültürel miraslarının korunması için de bir çabadır.

